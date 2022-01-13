台宜蘭縣長林姿妙捲入土地弊案 遭約談 廉政署大搜索

宜蘭縣長林姿妙13日一早就被宜蘭地檢署及廉政署約詢，案情是否延燒，檢方低調不願多談。本報系資料照

宜蘭地檢署13日清晨指揮廉政署，以偵辦羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案由，大動作搜索宜蘭縣長林姿妙官邸、辦公室、縣府地政處、羅東鎮公所等30餘處，約談林姿妙、地政處、交通處、建設處等多名官員及林的親戚、前國大代表林束梅等多人到案說明，晚間移送宜檢複訊。

由於適逢選舉年，林姿妙又是藍營可望連任的首長，檢廉13日的大動作，為政壇投下震撼彈；但究竟握有多少證據，引起各方議論。宜蘭縣府表示，會配合調查，釐清真相。

據了解，檢廉懷疑林姿妙透過周遭親友處理可疑資金，實際財產有來源不明可疑之處，13日一早就前往林姿妙住家、縣府等地搜索，但先以「關係人」身分約詢林姿妙，要求她對相關金流說明；至於是否轉為被告，直到晚間檢方仍未說明。

檢廉13日約談包括宜蘭縣地政處長楊崇明、交通處長黃志良、秘書處長曾成陽、建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原，幾乎囊括宜蘭縣府土地、建設等主要業務，楊崇明13日被帶走時表示會配合調查，黃志良13日被移送宜檢複訊時，面對媒體詢問不發一語。

同案被約談的林束梅，曾任第三屆國大代表、宜蘭縣婦女會理事長等，人脈廣闊，與林姿妙是親戚，也被懷疑是白手套。由於林束梅已近90歲，13日上午被辦案人員帶走後，林束梅兒子得知消息，下午趕抵廉政署，詢問是否能會見，急於關心母親的身體健康。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，縣府全力配合檢調單位，如果需要提供相關資料也全力協助，讓案件能盡快釐清。林姿妙13日原訂上午9時半在羅東運動公園有公開行程，縣府早上8時57分臨時通知行程異動，沒想到林姿妙是配合搜索、到案釐清案情。楊崇明的辦公室也被搜索，廉政署幹員帶走一箱資料，楊崇明一同搭車離開。

另外，羅東鎮長吳秋齡的住處一早遭搜查，隨後被帶到公所，並請工務課提供資料，且公所部分主管也被帶走。

檢廉在選舉年大動作搜索、偵辦，外界議論紛紛。民進黨 宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，宜蘭素有「民主聖地」封號，歷年的主政者恪遵清廉，從以前到現在，宜蘭從來沒有大陣仗的搜索行動，包含縣長辦公室、官邸，令人感到訝異。

國民黨 議員楊弘旻表示，林姿妙遭約談，當然可能對連任有影響，民進黨會做文章，甚至弄成烏賊戰術。

國民黨宜蘭縣議員黃琤婷也表示，尊重司法的調查，不過希望檢、廉單位毋枉毋縱，要盡速給外界一個說明，避免影響宜蘭縣政府的運作。