我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打平史上最高溫紀錄 澳洲氣溫高達攝氏50.7度

慣犯持刀搶劫獲判輕罪 紐約「輕罪不起訴」新政策引眾怒

台宜蘭縣長林姿妙捲入土地弊案 遭約談 廉政署大搜索

記者林佳彣、林孟潔／連線報導
宜蘭縣長林姿妙13日一早就被宜蘭地檢署及廉政署約詢，案情是否延燒，檢方低調不願多談。本報系資料照
宜蘭縣長林姿妙13日一早就被宜蘭地檢署及廉政署約詢，案情是否延燒，檢方低調不願多談。本報系資料照

宜蘭地檢署13日清晨指揮廉政署，以偵辦羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案由，大動作搜索宜蘭縣長林姿妙官邸、辦公室、縣府地政處、羅東鎮公所等30餘處，約談林姿妙、地政處、交通處、建設處等多名官員及林的親戚、前國大代表林束梅等多人到案說明，晚間移送宜檢複訊。

由於適逢選舉年，林姿妙又是藍營可望連任的首長，檢廉13日的大動作，為政壇投下震撼彈；但究竟握有多少證據，引起各方議論。宜蘭縣府表示，會配合調查，釐清真相。

據了解，檢廉懷疑林姿妙透過周遭親友處理可疑資金，實際財產有來源不明可疑之處，13日一早就前往林姿妙住家、縣府等地搜索，但先以「關係人」身分約詢林姿妙，要求她對相關金流說明；至於是否轉為被告，直到晚間檢方仍未說明。

檢廉13日約談包括宜蘭縣地政處長楊崇明、交通處長黃志良、秘書處長曾成陽、建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原，幾乎囊括宜蘭縣府土地、建設等主要業務，楊崇明13日被帶走時表示會配合調查，黃志良13日被移送宜檢複訊時，面對媒體詢問不發一語。

同案被約談的林束梅，曾任第三屆國大代表、宜蘭縣婦女會理事長等，人脈廣闊，與林姿妙是親戚，也被懷疑是白手套。由於林束梅已近90歲，13日上午被辦案人員帶走後，林束梅兒子得知消息，下午趕抵廉政署，詢問是否能會見，急於關心母親的身體健康。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，縣府全力配合檢調單位，如果需要提供相關資料也全力協助，讓案件能盡快釐清。林姿妙13日原訂上午9時半在羅東運動公園有公開行程，縣府早上8時57分臨時通知行程異動，沒想到林姿妙是配合搜索、到案釐清案情。楊崇明的辦公室也被搜索，廉政署幹員帶走一箱資料，楊崇明一同搭車離開。

另外，羅東鎮長吳秋齡的住處一早遭搜查，隨後被帶到公所，並請工務課提供資料，且公所部分主管也被帶走。

檢廉在選舉年大動作搜索、偵辦，外界議論紛紛。民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，宜蘭素有「民主聖地」封號，歷年的主政者恪遵清廉，從以前到現在，宜蘭從來沒有大陣仗的搜索行動，包含縣長辦公室、官邸，令人感到訝異。

國民黨議員楊弘旻表示，林姿妙遭約談，當然可能對連任有影響，民進黨會做文章，甚至弄成烏賊戰術。

國民黨宜蘭縣議員黃琤婷也表示，尊重司法的調查，不過希望檢、廉單位毋枉毋縱，要盡速給外界一個說明，避免影響宜蘭縣政府的運作。

檢廉13日大動作搜索宜蘭縣政府、地政處長楊崇明被帶回，縣府表示配合司法調查。記者...
檢廉13日大動作搜索宜蘭縣政府、地政處長楊崇明被帶回，縣府表示配合司法調查。記者林佳彣／攝影

國民黨 民進黨

上一則

F-16V戰機飛官遺體疑尋獲 家屬趕殯儀館確認

延伸閱讀

朱立倫頭寮謁陵 矢言追隨蔣經國為中華民國付出

朱立倫頭寮謁陵 矢言追隨蔣經國為中華民國付出
台灣發生規模6.0地震「北部嚴重搖晃」宜蘭、雙北最大震度4級

台灣發生規模6.0地震「北部嚴重搖晃」宜蘭、雙北最大震度4級
林為洲：藍喊四個同意是最大錯誤 還造成與侯友宜矛盾

林為洲：藍喊四個同意是最大錯誤 還造成與侯友宜矛盾
高鐵宜蘭站址 遭批程序不正義

高鐵宜蘭站址 遭批程序不正義

熱門新聞

龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（截圖自臉書）

臉書「證嚴法師」名句 吸引網友反諷留言 慈濟回應了

2022-01-07 19:54
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

2022-01-09 06:18
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國遺體被鄰居發現 妻子聽到「砰」才知他墜樓

2022-01-10 23:33
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03

超人氣

更多 >
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
「蕾神鎚王2」交戰17小時全紀錄 王力宏又輸了？

「蕾神鎚王2」交戰17小時全紀錄 王力宏又輸了？
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁