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台F16殘骸尋獲 座艙、黑盒子未見 家屬哭：大家在等你

記者魯永明、莊祖銘、林伯驊、江良誠／連線報導
飛行員陳奕家屬昨午抵達失事現場，哭喊「陳奕，大家在等你啊！」記者劉學聖／攝影
飛行員陳奕家屬昨午抵達失事現場，哭喊「陳奕，大家在等你啊！」記者劉學聖／攝影

台灣空軍4聯隊機號6650的F-16V戰機墜海搜救第二日，漁民在嘉義縣東石海域拾獲多片殘骸，軍方確認是戰機殘骸，經縮小範圍搜尋，仍未尋獲關鍵的機體座艙與黑盒子，28歲上尉飛官陳奕下落不明，家屬到堤岸哭喊「陳奕，大家在等你啊！」軍方昨入夜繼續投放照明彈，把握搜救黃金72小時。

台國防部長邱國正昨至空軍第4聯隊了解「0111專案」搜救進度，並代表蔡英文總統探慰陳奕家屬，強調國軍全力搜救，絕不放棄任何希望。蔡英文今天也將赴嘉義聽取簡報，並探視家屬。

飛官陳奕前天下午駕駛F-16V單座戰鬥機在嘉義東石外海消失，軍方聯合海巡、警消等陸海空展開大救援，昨早鄭姓漁民在東石鰲鼓濕地北堤外拾獲多塊殘骸，立即指引軍方到殘骸地點搜尋。

搜救人員說，戰機墜海位置漲潮時水深6公尺，靠近蚵棚，懷疑當時戰機因高速、高角度墜海，恐插入海底，座艙恐跟著埋入，增添搜救難度。不過軍方在搜救現場，對打撈物品與搜救進度及計畫皆三緘其口。

陳奕的父母、女友、妹妹及友人，昨午抵達失事現場，親友哭喊「你要回來啊，爸爸等你啊」、「我們等你啊」、「趕快回來啊」。空軍表示，現有裝備都已用上，晚上海象不佳，白天天氣相對有利搜救，希望社會大眾集氣，陳奕趕快回來。

昨有航空迷拍到戰機墜海失事前影像，影像發現戰機在水溪靶場上空執行訓練科目，以大角度滾轉，有時機腹朝上倒飛，高速墜海激起強大波浪水花，航迷馬上將影像交給軍方。該影像也在航迷社群引發討論，資深航迷說，從戰機大角度滾轉墜海，疑飛行員墜海前昏迷失能，軍方表示需再釐清。

陳奕畢業於南投縣中興高中，和2014年殉職的飛官莊倍源是學長學弟，2017年母親節陳奕還去探望莊媽媽。如今陳奕失聯，莊媽媽和學校師長祈禱他能平安歸來。

昨天退潮後，軍方在鰲鼓濕地北堤外找到飛機殘骸。記者劉學聖／攝影
昨天退潮後，軍方在鰲鼓濕地北堤外找到飛機殘骸。記者劉學聖／攝影
從航迷拍到影像發現，F-16V戰機執行訓練科目時，大角度滾轉，有時機腹朝上倒飛。...
從航迷拍到影像發現，F-16V戰機執行訓練科目時，大角度滾轉，有時機腹朝上倒飛。圖／讀者提供

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