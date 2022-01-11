民進黨強勢主導修憲 國民黨：若失敗應負百分百責任

國民黨團批評，民進黨的動作證明無心修憲，要對修憲失敗負百分百責任。(記者周志豪／攝影)

立法院上周四召開修憲委員會，立院多數的民進黨 搶先占主席台排定修憲委員會議程，再引爆朝野對立，國民黨 團退席並表態不再參加會議。國民黨團今批評，民進黨的動作證明無心修憲，要對修憲失敗負百分百責任。

國民黨籍修憲委員會召委鄭麗文表示，民進黨從修憲第一場委員會就顯露出傲慢，只有一個解釋，就是民進黨根本不想讓修憲成功，若只想打假球、嫁禍栽贓在野黨，要再一次欺騙民眾，藐視國會，忽視正常民主程序，國民黨絕不陪民進黨玩。

鄭麗文指出，民進黨心知肚明，修憲必須凝聚全民與朝野共識，這也就是蔡英文總統說的國家要團結、朝野要合作；要看蔡領導的民進黨有沒有誠意凝聚修憲共識，朝野合作完成修憲大計，修憲就是試金石。

鄭麗文說，沒有國民黨的合作，修憲絕不會成功，如果今天民進黨繼續如此傲慢，把修憲當兒戲，要用多數暴力決定所有遊戲規則，粗暴的沒有討論、共識就推修憲，國民黨絕不奉陪，民進黨要負修憲失敗百分百責任。

國民黨團書記長陳玉珍表示，修憲是何等大事，依規定需朝野3/4以上共識，但民進黨團1月6日首次會議就完全不顧程序正義，自行推舉主席、決定議程，橫柴入灶，沒有程序正義就沒有實質正義，國民黨團不會參加民進黨排定的會議。

陳玉珍說，國民黨團不反對修憲，也有具體主張如：為凝聚高度共識，主張召開修憲國是會議 ，要求恢復閣揆同意權、18歲公民參政權與不在籍投票、環境權與動保權入憲；為避免有權無責亂象一再發生，總統要定期到國會國情報告。

國民黨立委曾銘宗表示，現行憲法是五五憲草制定後，歷經10年至民國36年才行憲，在民國20年代都不敢，威權時代都沒有強行表決，都尊重在野黨，現在鴨霸的民進黨竟然要在臨時會就強行表決憲法修正案，不知道今夕是何夕。

曾銘宗說，修法都要重視程序正義，何況是修憲是何等大事，豈能橫柴入灶。

國民黨立委賴士葆批評，民進黨自設主席、自排審查行程，講修憲根本就是打假球，藉著修憲的議題行使鬥爭在野黨之實，為的就是累積相罵本。賴說，民進黨未經國民黨團同意，就將75個修憲提案分15類，卻只排5場公聽會怎麼合理？

賴士葆也提到，現在的總統比皇帝更皇帝，有權無責，權力比皇帝還大，動用所有行政與司法資源去打一場立委補選，吃相難看，不是因這部憲法出問題？沒有任何機制可以制衡這個總統？恢復閣揆同意權是最起碼對台灣人民的尊重。