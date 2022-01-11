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海運塞港 空運爆艙 港急轉單 台灣雙雄受惠

記者黃淑惠、編譯葉亭均／綜合報導
亞洲空運艙位再度擠爆，台灣空運鏈迎轉單。（聯合報系資料照）
亞洲空運艙位再度擠爆，台灣空運鏈迎轉單。（聯合報系資料照）

彭博資訊報導，香港爆發Omicron疫情，已讓航空供應鏈瀕臨崩潰，飛航禁令和空運運能降低，亞洲空運龍頭國泰航空運能僅剩20%，香港陷緊急狀態、掀起物流之亂，亞洲空運艙位再度擠爆，台灣空運鏈迎轉單。

航空貨運成本再受推升，貨攬業者說，不少貨主急著把卡在香港等出貨的訂單，轉到鄰近機場出貨，台灣成為首選，國內華航、長榮航及遠雄港業績優先受惠。

1月11日起，台灣航空雙雄正式調漲亞洲區間市場的空運貨運的運價，據不同區域，調幅約10%-20%區間。貨攬業者表示，這個跟香港發生的物流之亂有很大的關係，下周起北美、歐洲線恐會現飆漲趨勢。

香港貨運代理與物流協會會長Gary Lau表示，這兩項衝擊正造成「貨運領域嚴重不足」。極仰賴進口品的企業正飽受物流之亂的第一線衝擊。

業內人士表示，所有香港當地的航空貨運轉單效應，開始向亞洲臨近的機場外溢。

貨攬業者說，農曆新年前，亞洲區的工廠都在趕出貨，原本海運市場塞港，急單已經擠到空運市場，導致海空運均呈現一艙難求。

除了航空雙雄率先受惠，台灣的中菲行、捷迅、台驊及台灣空運都是知名的物流業者，也能提供客各種物流配送的服務，第1季業績將開始反映。

特別值得注意的是「遠雄港」，該公司是台灣唯一空運自由貿易港並且有兩項特許執照優勢，鄰近桃園機場的地理位置，結合自動化倉儲設備和先進資訊系統，具備有航空貨物集散站。近日，香港等地區載量載到台灣拆併櫃的數量激增，由於貨量非常滿，遠雄港已成為各家物流業者搶著爭取合作的業者。

遠雄港除了各方爭搶合作，近期持續接收永儲的貨量，逐漸出現爆單現象。

香港 機場 疫情

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