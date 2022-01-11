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學者：中共二十大 共軍「台海幫」恐抬頭

記者陳政錄／台北報導
中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑。記者陳政錄╱攝影
中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑。記者陳政錄╱攝影

2021年台海兩岸情勢詭譎，有學者11日表示，解放軍近期晉升的將領，多有經歷過1996年台海飛彈危機的經驗，這也代表過去中共十八大時，若是稱為「越戰幫」的接班梯隊，那今年二十大可能就是「台海幫」浮出檯面的時候。

政大東亞所與中共研究雜誌社11日舉辦「2021年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」，中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑在分析中國軍事情勢時，表示中共自軍改後，屢屢將解放軍當作行使國家權力的後盾，包括用軍事宣傳、軍演來進行政治表態。

另就解放軍人事變化的觀察，林穎佑指出，台海議題成為一個重要因素，他列舉近期晉升的中部戰區司令林向陽、去年7月晉升的南部戰區司令王秀斌、現任東部戰區司令何衛東，都有在前南京軍區或是東部戰區歷練的經歷，而武力犯台一直是東部戰區主要任務之一。

林穎佑還說，跨戰區聯合軍演是近期解放軍軍演重點，作為總預備隊的中部戰區、海上封鎖的南部戰區、攻台主力的東部戰區都有調動，是否對攻台作戰有所規劃，還是跟習近平的人事布局有關，值得關注。

他進一步表示，在今年將舉行的中共二十大，應關注軍委會成員是否有大幅調整。林穎佑直言，「不管講再多，槍桿子出政權」，習的連任布局軍委會扮演重要角色，如今解放軍高層，多是1996年台海飛彈危機時擔任營長、旅長的要角，甚至在東部、南部戰區前線服役過，所以當「台海幫」浮出檯面的時候，也是台灣即將面對的挑戰。

但林穎佑也補充，習近平推動中國國防現代化，分為理論先行、技術配合、組織改造、人才培育四階段，如今組織改造尚未完全，會不會在人事布局中「先求紅再求專」，忠於黨更勝於專業，導致專業化部隊建設開倒車，也是值得觀察的方向。

政大東亞所與中共研究雜社11日舉辦「2021年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察...
政大東亞所與中共研究雜社11日舉辦「2021年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。記者陳政錄攝影

解放軍 中共 習近平

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