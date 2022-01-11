陪林靜儀謝票 陳柏惟意外摔落車 頭部受傷
台灣基進前立委陳柏惟昨天下午陪同剛在中二選區當選的林靜儀車隊謝票途中，從吉普車上摔落受傷送醫，送醫時神智清醒；醫院表示陳柏惟頭部後枕部有撕裂傷，要進一步做X光與腦部頸椎等部位斷層掃描，才能確定是否有骨折或腦出血。林靜儀的謝票車隊昨也因此意外暫停。
林靜儀昨上午9時，從烏日成功嶺展開烏日、霧峰車隊謝票。陳柏惟在下午與林靜儀會合，一起登上吉普車在霧峰謝票，車隊行經霧峰吉峰東路時，原本開開心心與路旁民眾打招呼的陳柏惟突然重心不穩，整個人往後倒，跌落車下，路人見狀跑過來查看，林靜儀因路旁民眾驚呼回頭才發現陳柏惟摔車，陳柏惟隨即被送中山醫學大學附設醫院救治。
霧峰消防分隊說，救治時初步發現陳柏惟有頭部血腫，但意識清楚，送醫時套上頸部護圈。
中山附醫急診部主任潘志祥說，陳柏惟到院時人清醒，初步檢查頭部後枕部有撕裂傷、另右肩挫傷，是否有骨折或腦出血，要等更進一步檢查出爐後觀察。
林靜儀受訪時說，陳柏惟頭有撞到，神智清醒，斷層掃瞄沒看到腦出血，仍需要觀察，主要是外傷。車隊掃街出發前都會確定安全帶有扣好才會開車，研判可能是安全帶強度對陳柏惟來說是不夠的。
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