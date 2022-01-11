陪林靜儀謝票 陳柏惟意外摔落車 頭部受傷

前立委陳柏惟昨天下午陪同林靜儀霧峰車隊謝票，從吉普車上跌落受傷送醫。圖／取自林靜儀臉書直播畫面

台灣基進前立委陳柏惟 昨天下午陪同剛在中二選區當選的林靜儀車隊謝票途中，從吉普車上摔落受傷送醫，送醫時神智清醒；醫院表示陳柏惟頭部後枕部有撕裂傷，要進一步做X光與腦部頸椎等部位斷層掃描，才能確定是否有骨折或腦出血。林靜儀的謝票車隊昨也因此意外暫停。

林靜儀昨上午9時，從烏日成功嶺展開烏日、霧峰車隊謝票。陳柏惟在下午與林靜儀會合，一起登上吉普車在霧峰謝票，車隊行經霧峰吉峰東路時，原本開開心心與路旁民眾打招呼的陳柏惟突然重心不穩，整個人往後倒，跌落車下，路人見狀跑過來查看，林靜儀因路旁民眾驚呼回頭才發現陳柏惟摔車，陳柏惟隨即被送中山醫學大學附設醫院救治。

霧峰消防分隊說，救治時初步發現陳柏惟有頭部血腫，但意識清楚，送醫時套上頸部護圈。

中山附醫急診部主任潘志祥說，陳柏惟到院時人清醒，初步檢查頭部後枕部有撕裂傷、另右肩挫傷，是否有骨折或腦出血，要等更進一步檢查出爐後觀察。

林靜儀受訪時說，陳柏惟頭有撞到，神智清醒，斷層掃瞄沒看到腦出血，仍需要觀察，主要是外傷。車隊掃街出發前都會確定安全帶有扣好才會開車，研判可能是安全帶強度對陳柏惟來說是不夠的。