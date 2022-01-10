國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前曾罵：不公不義的台灣，我生不如死

龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨 前立法委員龐建國今天上午7時驚傳在台北市內湖區住家墜樓，當場死亡，鄰居下樓發現後打電話報警，警方處理中。據了解，他凌晨4時曾在藍營群組留下訣別12字訊息：「不公不義的台灣，我生不如死！」看到訊息的群組友人一早7點多都在群組回訊都替他加油，但還是無法阻止憾事。

國民黨大陸部前主任左正東上午也在群組中留下「龐老師加油」的訊息，還有人說，「建國兄，國事從來如麻，小我盡心即可，惡質無良政客，自有老天收拾」。

前立委龐建國在藍營群組截圖。（圖：讀者提供）

左正東上午受訪表示，龐建國這幾年身體狀況不佳，早上看到龐的訊息，後來在11時多致電龐，龐沒接，沒想到就得到死訊，他感到非常難過，兩個人是交情不錯的朋友。

龐建國1953年出生，畢業於中興大學應用數學系，龐建國曾任台北市中正、萬華議員與立法委員，2008年出任馬英九 政府的海基會副秘書長，擔任兩岸談判代表，但因失言風波遭到抨擊而退出第一線工作，轉往文化大學任教。龐建國於2001年3月29日與相戀11年的電視主播邱秀珍結婚。

龐建國1980年自台灣大學三民主義研究所獲得碩士學位後，1982年赴美國布朗大學社會學研究所攻讀博士學位，專攻國家發展比較研究，1987年取得博士學位。