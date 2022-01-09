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台灣本土增12例 緊急篩檢4千人陰性 另4千人結果今出爐

記者陳雨鑫、邱宜君、季相儒／連線報導
桃機群聚風暴擴大 桃機群聚風暴擴大，指揮中心普篩相關人員，人數多達八千，昨晚採檢結束，近四千人陰性，另四千多人檢驗報告將在今天凌晨出爐。記者季相儒／攝影
桃機群聚風暴擴大 桃機群聚風暴擴大，指揮中心普篩相關人員，人數多達八千，昨晚採檢結束，近四千人陰性，另四千多人檢驗報告將在今天凌晨出爐。記者季相儒／攝影

指揮中心昨天公布桃園機場群聚新增10例本土案例，晚間桃園再傳新增1名相關連本土病例，累計此波桃機群聚案例達24例，加上另一例與此群聚無關的計程車個案，昨天共新增12例本土，創本波疫情以來單日新增本土案例最多紀錄。

疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中表示，最快明天起搭乘長程班機入境者需在機場採檢，陰性者才能放行，此外，雙北桃園基隆等醫院、長照機構禁止探病，室內外運動、唱歌均需戴口罩。

波及手推車人員的居服員妻子

指揮中心昨天下午公布新增11例本土案例，含兩起家庭群聚，包含清潔員案17308的2名家人染疫，以及機場手推車人員的居服員妻子染疫，導致照顧家庭3人群聚。據了解，昨晚桃園再傳出上述本土案例（案17473）家人染疫，未滿10歲男童，尚未列入案號，該名染疫者的學校從今天起停課14天。

感染場域「6號行李轉盤旁廁所」

指揮中心表示，該群聚事件已有3波傳播，兩條傳播鏈清晰，整起事件指標案例為最早發病的案17307，最可能感染的場域為「桃機6號行李轉盤旁廁所」。

昨新增11例本土案例，分別為案17308的2名家人、1名北市防疫計程車司機、2名清潔人員、2名機場手推車人員，其中1名手推車人員（案17453）的居服員妻子（案17472）染疫，引發另一個家庭3人確診。

照顧家庭群聚 起源為2歲幼兒

陳時中表示，照顧家庭群聚起源為年僅2歲幼兒，1月7日發燒就醫，醫院警覺性高，即時採檢確診，初期以為是社區不明感染源案例，後續篩檢孩子的家人，確定幼兒的母親以及其大伯也染疫；疫調顯示，幼兒大伯日前接受1名居服員照護，而該居服員的先生是桃園機場手推車工作人員，才知與桃機群聚有關。該居服員服務場所達6到7個家庭，疫調人員緊急匡列接觸人員。

至於案17453，陳時中提出3大染疫可能，包括與另一名同染疫的手推車工作人員互傳、辦公處所與清潔人員相鄰，或曾接觸到確診者碰觸的手推車，目前正釐清可能的感染源。此次桃機染疫者均在2航廈工作。

至少傳3波 已釐清兩條傳播鏈

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，桃機群聚至少傳了3波，目前已經釐清兩條傳播鏈，1條是由案17307傳出去的清潔人員群聚，另一條是防疫計程車司機案17240，確定是由自美入境旅客感染，兩者病毒定序一致。至於機場保全以及手推車人員等感染途徑仍需定序及調查。

昨新增12例本土個案中，包括1名北市防疫計程車司機（案17467），由於病毒量低，研判為舊案。

機場 陳時中 防疫

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