林靜儀台中補選勝出 給陳柏惟大擁抱 陳：我沒要哭

台中市第二選區立委補選結果揭曉，民進黨候選人林靜儀（右）給前立委陳柏惟（左）深深擁抱。記者黃仲裕／攝影

台灣台中市第二選區立法委員補選結果出爐，民進黨 籍候選人林靜儀今勝選，競選總幹事、去年遭罷免 的台灣基進前立委陳柏惟 上台致詞前，因支持者加油聲不斷大受感動，逗趣地說「好了、好了！我沒要哭」，他說，「顏哥哥」是歷史以來同一屆內連輸兩次的人，這不是虧他，不要利用民主制度來達成個人或家族利益。林靜儀肯定「選民都發現與認同陳柏惟認真與努力」，並在受訪後開心地給陳柏惟一個大大的擁抱。

陳柏惟上台致詞前，台下支持者高喊「陳柏惟、加油！」歡呼、尖叫聲不斷，如演唱會現場，他神情激動，隨後逗趣地說「好了、好了！我沒要哭」、「好了啦~吵死了」支持者歡呼聲、加油聲不停。「好啦！我講一下啦！後面還有當選人要說！」台下支持還繼續說「加油！」、「終結黑金了」、「打下顏家就是爽啦！」陳柏惟請台下觀眾「好了！你上台講！」現場一片笑聲。

台中市第二選區立委補選結果揭曉，民進黨候選人林靜儀（右）當選，與前立委陳柏惟（左）向支持者致意。記者黃仲裕／攝影

陳柏惟說，2019年他到中二選區參選，民進黨台中市議員陳世凱說自己在此選區9年選5次，所有能借錢的都借光了，他覺得陳世凱9年選5次有夠辛苦、可憐，結果他4年選5次，但這4年讓一個對台灣未來有盼望的年輕人、年輕政黨在政治最前線體驗政治歷史脈絡，就像流水一樣會一直流、一直流，無論是罷免、公投還是補選，勝利的不是台上的人，勝利永遠是人民。

陳柏惟指出，這次補選的結果證明國民黨主導的報復性罷免讓中二選區空轉，盼報復性罷免告個段落。「顏哥哥」連續二次的失敗，是歷史以來，創下同一屆內連輸兩次的人，這不是虧他，不要利用民主制度來達成個人或家族利益。因為人民眼睛是雪亮的，「這次你們贏了，恭喜啦！」

陳柏惟說，中二選區很長，做一個立委台北台中跑很辛苦，要廣設服務處，自己的經驗會交接給林靜儀專業的服務團隊，感謝大家曾經給他機會，感謝大家給林靜儀醫師當選立委，最後陳柏維大喊「我要感謝大家、3Q。」

林靜儀受訪時說，陳柏惟被罷免後很多鄉親朋友很不捨，很多朋友認為罷免不合理，所以地方鄉親朋友會選擇再相信她們一次，把選票投給林靜儀。這次補選雖然很短時間，但是選民都發現與認同過去陳柏惟認真與努力，也認同她過去四年立委任內的認真與努力。