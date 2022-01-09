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入境台灣長程班次要篩檢 陳時中：採陰才能放人

記者陳雨鑫、邱宜君、沈能元／台北9日電
陳時中宣布，為了提高警覺，希望把戰線拉到更早，希望境外大量移入可以更早發現，規畫在「長程班次」中，只要入境到機場，就要在現場直接採陰才能放人，如果陽性就直接送往醫院。圖：指揮中心提供
陳時中宣布，為了提高警覺，希望把戰線拉到更早，希望境外大量移入可以更早發現，規畫在「長程班次」中，只要入境到機場，就要在現場直接採陰才能放人，如果陽性就直接送往醫院。圖：指揮中心提供

Omicron疫情已經延伸到社區，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，為了提高警覺，希望把戰線拉到更早，希望境外大量移入可以更早發現，規畫在「長程班次」中，只要入境到機場，就要在現場直接採陰才能放人，如果陽性就直接送往醫院，採檢的方式是類似PCR快篩，不過要改變機場流程是一個複雜的事情，今天下午將會討論場地，最快周二就開始啟動篩檢，並強調現在是與「時間在賽跑」。

陳時中表示，目前世界疫情依然嚴峻，全球昨單日確診人數達到230萬人，而觀察全球的死亡人數並未比照全球確診人數不斷飆高，昨天單日死亡人數約是5千多人。

陳時中表示，為了提高警覺在討論希望之前最大的一條線，前端PCR陰性報告、深喉唾液及檢疫所、7+7、10+4不等，如果能把戰線拉到更早來，對於境外大量移入可更早發現，及早送到醫院去，可能需要精進。

因此，現在規畫希望在長程班次裡面，入境的時候在機場就要直接採陰才放人，陽性就要往醫院送。因為改變機場流程是一個複雜事情，今天下午將會找尋規畫機場內適合的場地，因為要在現場採陰再放人，最大的困難是等待時間是否會機場造成交叉感染，適合場所和動線要規畫，

陳時中表示，這項主要目標是把防疫戰線再往前拉，而長程的班次是指，不是只飛二、三小時那一種，而採檢的方式是做類似PCR快篩，他們認為家用快篩篩檢效率不夠，且陰陰陽陽不易區隔，如果陰陽不定就要送醫如果偽陽性高反而造成負擔。

陳時中表示，基本上都會做快速PCR有幾種，他也跟各位抱歉在機場的時間會等比較久，但也會盡量縮短，看哪種儀器設備較適合、動線場地怎樣最適合。希望拚周二可以開始，周一可能性較低，這是跟時間賽跑。

機場 陳時中 疫情

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