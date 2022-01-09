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台灣本土激增11例 境外49例 桃機案再增第4條傳播鏈

記者陳雨鑫、邱宜君、沈能元／台北9日電
發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者陳雨鑫／攝影
發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者陳雨鑫／攝影

台灣桃園機場案昨累計14人確診，其中13人被判定群聚。中央流行疫情指揮中心今宣布，本土案例一口氣新增11例，境外49例，無死亡個案，其中出現第四條傳播鏈。北市昨快篩2名機場手推車員，經過PCR今確診，而其中一位手推車員其太太染疫，而身為照服員的太太，也引發照顧家庭群聚，照顧家庭總計有3人確診。指揮中心也宣布即起，口罩政策加嚴、長照機構、醫院都禁止探視。

Omicron疫情擴大，桃機案昨被懷疑有三條傳播鏈，第一條為案17307女清潔人員打掃引起的桃機群聚，而其中一位清潔員案17239在跨年期間赴金嗓歌友會，引發社區感染，第一條總計有10人染疫。而今天第一條傳播鏈中，案17308的兩名家人也確診，累計達12人染疫。

第二條傳播鏈為機場女保全案17371，疑似接觸境外案例染疫，同時與機場女保全有工作場域重疊的案例為案17414，累計2人。

第三條傳播鏈為防疫計程車司機案17240，目前被排除機場群聚，因為Omicron定序與其他組不同。

北市昨快篩陽性出的2名機場手推車員，今天皆確診。同時也是今宣布的第四條傳播鏈。其中一位機場手推車員衍伸出照顧家庭群聚，等於是另一起社區感染案件。

第四條傳播鏈的事件，起初是被照顧家庭的小孩，因為發燒就診，醫院即時篩檢確診為新冠肺炎，指揮中心原以為是「不明感染源的社區案例」，但回推採檢，該名小孩的家人，分別為大伯、媽媽，而照顧該家庭的居服員也確診，經疫調後發現，該名居服員的先生為北市篩檢出的其中一位手推車員。

機場 疫情 篩檢

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