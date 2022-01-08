我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

馬英九不談中二選情 發春聯暗虧蔡英文沒做對的事

記者修瑞瑩／台南9日電
前總統馬英九上午南下台南長榮新城發放春聯。（記者修瑞瑩／攝影）
前總統馬英九上午南下台南長榮新城發放春聯。（記者修瑞瑩／攝影）

前總統馬英九今天到台南，前往眷村發放春聯，提前賀歲，面對中二選情不願多談，他只說，過年前發春聯已經持續了10多年，今年的春聯的字是他自己寫的，「字寫得不好，但絕對沒有錯字」，暗虧蔡英文總統春聯曾出過錯字風波，謝龍介也加碼「找到錯字一個字獎勵1萬元」。

馬英九面對中二選情不願多談，國民黨市議員謝龍介在場說，「馬總統執政的時候，絕對不可能動用國家機器打在野黨候選人」時，馬英九在一旁一直搖頭。

馬英九今天南下台南長榮新城、大道新城兩處眷改社區發放春聯，並與民眾合影，現場有數百人高喊「馬總統好」，氣氛熱烈，謝龍介等人也在場陪同。

謝龍介表示，馬英九從政以來始終如一，堅持做對的事情，不像是有些人立場隨時改變，中華民國應該是全台灣民眾最大的公約數，但是執政黨要用的時候就說是中華民國，不用的時候又是另外一回事，實在「亦反亦復小人心」；而台中二選區立委補選選情激烈，執政黨動用國家機器來打擊在野黨候選人，如果是馬英九執政，絕對不會這麼作。

馬英九昨天推出今年新春春聯，南部第一站發放春聯就選擇台南，而今年春聯的用詞是唐代著名詩人駱賓王所寫「歲辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」，他自謙字寫得不好，但強調絕對不會有錯字，暗虧總統蔡英文在2016年時發放春聯詩句「自自冉冉、歡喜新春」，應該是「自自由由」的引用錯誤。

前總統馬英九上午南下台南長榮新城發放春聯。（記者修瑞瑩／攝影）
前總統馬英九上午南下台南長榮新城發放春聯。（記者修瑞瑩／攝影）

馬英九 中華民國 蔡英文

上一則

台肺癌致死高 調查：連未成年國高中生吸菸率都攀升

延伸閱讀

府院不同調？蘇貞昌不出席造勢 3巨頭選前夜「缺一角」

府院不同調？蘇貞昌不出席造勢 3巨頭選前夜「缺一角」

馬英九虎年春聯 引駱賓王詩 盼新年寒色去、曉光新

馬英九虎年春聯 引駱賓王詩 盼新年寒色去、曉光新
核食改稱福食？馬英九：政府不該跟人民開玩笑

核食改稱福食？馬英九：政府不該跟人民開玩笑
情勢緊繃 馬英九：核四公投最難過關

情勢緊繃 馬英九：核四公投最難過關

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了

李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了
染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

拜登：新冠不可能永留美國 CDC：病例可能暴漲後驟減

拜登：新冠不可能永留美國 CDC：病例可能暴漲後驟減
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？