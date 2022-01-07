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臉書「證嚴法師」名句 吸引網友反諷留言 慈濟回應了

記者葉冠妤、楊德宜／台北報導
臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（截圖自臉書）
臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（截圖自臉書）

臉書粉專名稱「證嚴法師」1月6日發文「如果你嘲笑別人的處境，未來的你可能也會陷入相同的處境。」一文，引起網友反諷留言，引起討論。慈濟基金會接獲反映後，特別公告澄清，並非慈濟證嚴法師本人的粉專，已向臉書公司反映。

臉書粉專「證嚴法師」以慈濟證嚴法師的照片、名義開設粉專發文，在該篇文下吸引網友、網紅反諷留言，該粉專正經八百的回應，吸引更多網友留言。目前該文已有2370筆留言，逾千人分享。

臉書粉專名稱「證嚴法師」1月6日發文「如果你嘲笑別人的處境，未來的你可能也會陷入...
臉書粉專名稱「證嚴法師」1月6日發文「如果你嘲笑別人的處境，未來的你可能也會陷入相同的處境。」一文，引起網友反諷留言，引起討論。(取材自臉書粉專「證嚴法師」)

網友「麥克風的市場求生手冊」留言「巴菲特有錢到早餐只吃麥當勞，笑死哈哈哈」，粉專回「不知足的人，即使享有人間最豐富的物質生活，也難遣心靈空虛之苦」。「鬼才阿水Awater」留言「馬斯克只會賺錢也太廢了吧」，粉專留言「一個人的快樂， 不是因為他擁有的多，而是因為他計較得少」。「酸酸 吳映軒」留言表示，「不是本人然後用聊天機器人，還這麼多人來留言互動回都回不完，好苦啊」。

除了惡搞留言，也有網友要求臉書粉專「證嚴法師」不該冒名開設粉專，網友說「你不是證嚴法師，你不該任意以她身份回答問題」，粉專卻回應「要原諒一個無心傷害的人，不能做一個輕易被傷害的人」。

慈濟基金會公傳處發表聲明。(取材自慈濟基金會粉專)
慈濟基金會公傳處發表聲明。(取材自慈濟基金會粉專)

慈濟基金會公傳處發表聲明，文中指出，近期有會眾向慈濟基金會反映，有特定人士以「證嚴法師」肖像及以「證嚴法師」之名相關之中英文名稱申請臉書帳號PO文，引起外界討論。慈濟基金會指出，慈濟證嚴法師並未申請臉書帳號，慈濟基金會除依規定向臉書公司反映外，亦請外界明察特此聲明。

臉書 馬斯克 麥當勞

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