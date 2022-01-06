美確診飆升 卻未列「高風險國」？陳時中：法國更嚴重

中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者謝承恩／攝影）

2022年才剛開始，根據台灣疾管署統計，元旦至昨天短短六天，境外移入累計案例達113例，其中76例自美國入境，占比達六成七。但美國目前並未列入需入住集中檢疫所14天的「重點高風險國家」，台北市長柯文哲 昨批「台灣一向是政治凌駕科學」。指揮中心指揮官陳時中 昨未正面回應，僅說台灣將全球都視為「高風險」。

柯文哲表示，台灣僅把非洲十個國家列為高風險，他認同「全世界都是高風險國家」，但應以相同標準看待，現在從美國回來的人，恐怕比其他國家更危險。

新北市長侯友宜則指出，中央要有立即應變的能力，「不能一成不變」，呼籲適時調整高風險國家的列管。面對即將到來的春節，中央應思考哪些國家列為高風險，才能將病毒阻絕於境外，不會造成大規模的感染。

台灣入境檢疫措施分為14天、10加4、7加7等三種方案，若自重點高風險國家入境，如南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞等十國，統一入住集中檢疫所，隔離14天；但從美國返台，則可從三種方案中擇一、入住檢疫旅館。美國近期因Omicron疫情 單日確診數破百萬，嚴重程度不亞於非洲國家。

陳時中昨被問及美國未列入重點高風險國家的原因，並未直接回應。他更細數多國疫情數據，法國人口6000多萬人，近期平均單日確診19萬8000人，美國人口3億3000萬人，平均單日確診56萬7000人，若以確診者占人口比例，「法國情況比美國還嚴重」。