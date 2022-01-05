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立陶宛總統稱「錯誤」 台駐立代表處開記者會發聲

記者張加／台北報導
台外交部次長曾厚仁參與台駐立陶宛台灣代表處5日舉行的線上記者會。圖／台外交部提供
台外交部次長曾厚仁參與台駐立陶宛台灣代表處5日舉行的線上記者會。圖／台外交部提供

立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nausėda）4日受訪稱以台之名設處是個錯誤，台駐立陶宛台灣代表處5日便舉行線上記者會，表明台灣積極協助立陶宛因應中國的經濟脅迫，並將設立2億美元規模的「中東歐投資基金」投資對台立有利的產業。

台外交部昨晚發布新聞稿指出，為持續向立陶宛政府、人民與企業展現台灣與立陶宛深化經貿連結與實質關係的決心，駐立陶宛台灣代表處5日舉行線上記者會，由代表黃鈞耀主持；而為彰顯台灣政府對立陶宛珍貴情誼的高度重視，台外交部次長曾厚仁應邀與會，共同向立陶宛當地及國際媒體發聲。

曾厚仁在應立陶宛媒體詢問時說，以「台灣」為名設處有別於代表城市，殊具實際意涵，並彰顯台灣與立陶宛在經貿投資、教育科研、人文交流等領域的合作。此外，美國與歐盟在其官方文件中也以「台灣」稱呼，卻未遭中方制裁，顯示中國選擇性欺侮霸凌其認定較為弱小國家，不僅不負責任，更破壞國際秩序，因此全球民主盟友應團結一致共同應對威權霸凌脅迫。

曾厚仁指出，當前自由民主陣營須團結反制威權主義的擴張，台灣與立陶宛均受到中國持續以政治、外交、經濟手段等複合式威脅；台灣與立陶宛身處在捍衛自由民主的戰略前線，堅定合作應對威權主義的威脅。

曾厚仁表示，中方以破壞國際貿易體系及規則的卑劣手段，將經貿武器化，企圖分化自由民主陣營的團結；面對威權主義前所未見的脅迫手段，全球民主夥伴應團結一致、挺身而出，只要堅定對自由民主的信念，民主終將勝利，台灣與立陶宛終將勝利。

黃鈞耀則「以實例具體說明台灣將如何堅定與立陶宛站在一起」；首先，台灣將設立2億美元規模的「中東歐投資基金」，投資在台灣與立陶宛均認為對雙方有利經濟與科技發展戰略意義的產業，投資領域初步鎖定半導體、生技、雷射等領域，具體細節將由雙方相關部會共同討論商定。

另外，台灣將積極推動在包括雷射、技術合作等關鍵產業的對接與合作；台灣政府及民間也一直持續協助立陶宛遭中國打壓的消費性商品可以盡快轉移到包括台灣在內的新開拓市場。

據波羅的海通訊社（BNS）報導，諾賽達4日接受訪問時說，「我不認為台灣開設代表處有錯，但是這個代表處的名稱並未徵詢過我的意見。」

立陶宛 投資 霸凌

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