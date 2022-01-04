我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

快看世界／家用快篩盒 這些情況下「假陽性」

綠鬣蜥泳渡小琉球嚇壞民眾 學者：生物本能

中央社屏東縣4日電
屏東小琉球3日有民眾拍下綠鬣蜥在海中游泳畫面並貼上網路，學者表示，綠鬣蜥會透過海洋擴散，游泳是生物本能，無需驚慌。（李大旺提供/中央社）
屏東小琉球3日有民眾拍下綠鬣蜥在海中游泳畫面並貼上網路，學者表示，綠鬣蜥會透過海洋擴散，游泳是生物本能，無需驚慌。（李大旺提供/中央社）

台灣屏東小琉球昨天有民眾拍下綠鬣蜥在海中游泳畫面，貼在臉書（Facebook）嚇壞當地人，學者表示是生物本能，無須驚慌；屏東縣政府也將派人捕抓。

拍下綠鬣蜥游泳的是小琉球李姓民眾，他接受中央社記者訪問指出，3日下午3時，當時在海邊看海龜，忽然間看到外海處有個不一樣的水花，朝他方向游來，本來以為是海龜，結果是綠鬣蜥，趕緊拿取手機錄影下來，目睹牠隨著浪潮，最後爬上礁岩上岸。

綠鬣蜥「登島」影片嚇壞當地民眾，有人反應「糟糕了，上岸了」、「海陸雙棲厲害了，怕會破壞生態」。

影片來源：YouTube 中央社

影片經由屏東縣政府農業處長鄭永裕查看後指出，依據游泳方式跟體型大小判斷應該是綠鬣蜥，會請廠商去小琉球搜捕或設陷阱捕抓。

屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜接受中央社記者訪問表示，綠鬣蜥會透過海洋擴散，在加勒比海相隔10多公里的小島都是族群的分布範圍，因此游泳是生物的本能。

「小琉球沒有適合綠鬣蜥生長的環境」。陳添喜指出，小琉球發現綠鬣蜥的蹤跡皆集中在海邊沿岸，牠們喜好在有水跟樹林的生長環境，若是受到驚嚇時會慣性往水裡跳，小琉球當地沒有溪流也沒有湖泊，遇到狀況只能往海跳。

陳添喜說，綠鬣蜥以樹葉為主食，因體內沒有排鹽系統，因此無法到海邊覓食。

綠鬣蜥原產地在中南美洲，外型像小恐龍，吸引許多人想要飼養，因近年來越來越多飼主棄養綠鬣蜥，在沒有天敵且在部分地區氣候環境合適的狀態下，綠鬣蜥在野外快速繁衍，行政院也已將綠鬣蜥納入有害環境外來物種並列入管制。

游泳 手機 臉書

上一則

立陶宛外交部不評論總統台灣相關發言 未要求改名

下一則

桃機4確診指揮中心定調群聚感染 前進指揮所啟動3任務

延伸閱讀

倫敦豪宅「空中透明泳池」 住戶嫌：CP值太低了

倫敦豪宅「空中透明泳池」 住戶嫌：CP值太低了
周末這樣玩／聖迪瑪斯公園隱於鬧市 露營燒烤樂趣多

周末這樣玩／聖迪瑪斯公園隱於鬧市 露營燒烤樂趣多
隱於鬧市的公園 環湖燒烤、釣魚，騎馬、划船

隱於鬧市的公園 環湖燒烤、釣魚，騎馬、划船
游泳／洪荒少女整牙了 傅園慧被讚「美成劉詩詩」

游泳／洪荒少女整牙了 傅園慧被讚「美成劉詩詩」

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

2021-12-31 02:25
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了
二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起

二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起