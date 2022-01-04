法院裁定許可 全台第一個同志雙親收養家庭誕生

三組同志家庭去年陸續向法院提起收養聲請，其中一組喵喵、圍圍同志伴侶日前已獲法院裁定收養許可，成為全台第一個同志雙親收養家庭。本報系資料照片

全台第一個同志 雙親收養家庭誕生，「司法院釋字第748號解釋施行法」同婚專法雖已上路，但專法規定同志伴侶只能收養一方配偶的親生子女，無法共同收養無血緣子女，導致同志伴侶婚後反成為跛腳單親，三組同志家庭去年也陸續向法院提起收養聲請，其中一組喵喵、圍圍同志伴侶日前已獲法院裁定收養許可，全台第一個同志雙親收養家庭正式誕生，喵喵與圍圍也預計在下周四進行收養登記。

婚姻平權大平台指出，同婚通過至今已逾兩年，彩虹平權大平台、台灣同志家庭權益促進會與台灣同志諮詢熱線協會這段期間一直在為同性配偶無法共同收養子女的問題進行修法研議跟倡議，去年更進一步組成律師團協助三組同志收養家庭爭取權益，向法院提起收養聲請，而其中喵喵、圍圍及孩子肉肉的家庭今獲法院裁定收養許可，讓喵喵終於成為肉肉法律上的另一個爸爸。

婚姻平權大平台表示，提起收養聲請的三組家庭，都是由其中一方配偶先以「單身身分」收養子女，同婚通過後再跟伴侶結婚，卻受限同婚專法只開放繼親收養，限制同志伴侶共同收養，導致非養父母的另一方被迫走上司法救濟，向法院聲請收養「配偶的養子女」。

大平台轉述，在喵喵這一案，法院認為根據兒童權利公約以及台灣兒少相關法律規定，收養事件應該以子女最佳利益為核心，而同婚專法第20條雖僅規定「一方收養他方之親生子女」時準用民法收養相關規定，但參照立法理由「鑑於成立第二條關係之雙方當事人有共同經營生活事實，為保障同性關係之一方親生子女之權益，應許他方得為繼親收養」，養子女的權益也應該要被納入，與「親生子女」擁有相同保障，因此考孩子最佳利益後，終於裁定當事人喵喵可正式收養他們兩人的女兒肉肉。

婚姻平權大平台執行長呂欣潔表示，喵喵跟圍圍則預計在下周四赴信義戶政事務所進行登記收養，但由於該裁定只針對訴訟當事人成立，並無通案的法律效力，大平台後續將持續協助另外兩組同志家庭提出抗告，並聲請大法官 解釋，並推動同婚專法修法。