我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立陶宛總統：允許以「台灣」之名設代表處是個錯誤

司法部法警局2021年逮捕8萬餘人 包括上千國際通緝犯

立陶宛總統稱以「台灣」開館是錯誤 台外交部力挺決心不變

記者張加／即時報導
台外交部發言人歐江安。圖／取自外交部線上例行新聞說明會直播
台外交部發言人歐江安。圖／取自外交部線上例行新聞說明會直播

外媒報導立陶宛總統諾賽達稱同意台方以「台灣」為名設處是個錯誤，台外交部今晚回應表示，台灣堅定力挺的決心不會改變，並呼籲所有堅持民主自由體制的理念相近國家，作立陶宛堅強的後盾。

台外交部發言人歐江安指出，注意到媒體報導立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nausėda）接受媒體訪問時，就立陶宛政府與台灣發展關係及同意台方設處的名稱等議題表達看法；基於外交慣例，對於他國政府內部的政策決策過程，外交部不便發表評論。

歐江安說，有關立陶宛政府僅因同意以台灣為名設處而遭受中國全面性的打壓，影響其民間企業及整體國家發展、人民生計福祉，外交部重申，「台灣堅定力挺的決心不會改變」。

歐江安表示，針對中國政府以各項卑劣手段，對立陶宛進行政治壓迫與經濟杯葛，外交部予以嚴正譴責；在立陶宛政府及人民亟需國際社會支持的關鍵時刻，台方深信，民主團結的力量終將戰勝專制獨裁的霸凌。

台外交部再度呼籲所有堅持民主自由體制、自由貿易與市場經濟機制的全球理念相近國家，共同支持立陶宛，做立陶宛堅強的後盾；讓勇敢堅毅的立陶宛繼續堅守原則，不因外來逼迫而退讓，確保立陶宛國家尊嚴、獨立做外交決定的權利受到充分尊重。

歐江安指出，近來美國丶歐盟、歐洲民主夥伴、北約會員國均加大力道支持立陶宛，台方堅信立陶宛與台灣發展關係的決定是站在歷史正確的一方；台灣與立陶宛是基於自由民主共享價值的堅實夥伴，未來雙方將在平等互惠的基礎上，持續強化在經貿投資、產業鏈結、供應鏈安全等領域的密切合作，共同打造強韌穩定的民主供應鏈，增進全球民主同盟的團結與力量。

據波羅的海通訊社（BNS）報導，立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）4日接受訪問時說，「我不認為台灣開設代表處有錯，但是這個代表處的名稱並未徵詢過我的意見。」

「駐立陶宛台灣代表處」去年11月18日正式成立並掛牌運作，開啓台立關係交流合作新頁；之後北京宣布，與立陶宛外交關係降至代辦級。

立陶宛 供應鏈 北京

上一則

鳳飛飛獨子不滿故事館開張揚言提告 市府：持續溝通

下一則

中媒：台藝人方芳元旦「眼含熱淚」在天安門看升旗儀式

延伸閱讀

立陶宛總統：允許以「台灣」之名設代表處是個錯誤

立陶宛總統：允許以「台灣」之名設代表處是個錯誤
一斷交就入尼加拉瓜籍 前大使夫婦滯留未歸 遭疑叛國

一斷交就入尼加拉瓜籍 前大使夫婦滯留未歸 遭疑叛國
立陶宛國內民調 現任政府支持度10年來新低

立陶宛國內民調 現任政府支持度10年來新低
台尼斷交後 台前大使獲授國籍遭質疑叛國 外交部說明

台尼斷交後 台前大使獲授國籍遭質疑叛國 外交部說明

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

2021-12-31 02:25
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了
二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起

二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起