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歐美病例飆 4日起入境台灣須持2日內PCR陰性報告

記者邱宜君、楊雅棠／台北報導
隨著春節返台人潮進入高峰，新冠肺炎境外移入個案每天維持兩位數，也讓防疫繃緊神經。圖為桃園機場入境旅客。本報資料照片
隨著春節返台人潮進入高峰，新冠肺炎境外移入個案每天維持兩位數，也讓防疫繃緊神經。圖為桃園機場入境旅客。本報資料照片

3日台灣新增25例新冠肺炎境外移入病例，其中15人來自美國。指揮官陳時中表示，各國疫情都在爆發中，上周歐洲、美洲上升幅度分別為8、九成，所幸死亡個案數沒有跟著飆升，但仍需要持續觀察，患者人數如果激增，醫療量能勢必不足。

為嚴守邊境，陳時中表示，4日起入境旅客須持出發兩日內採檢的PCR陰性報告，才能登機。

陳時中表示，歐美疫情陡升可能與聖誕節人流大量移動、密集聚會有關，美國上周創下單日確診50萬人的驚人紀錄，歐洲各國單日確診也有10萬至40幾萬人，可說全世界都是高風險國。雖然死亡個案數沒有跟著飆升，但大量確診案例考驗醫療量能。

既然全世界都是高風險國，且近日境外移入個案逾半都來自美國，為何目前只將非洲10國列為「重點高風險國家」，入境者須全程14天集中檢疫，自美返國者反而較為寬鬆？陳時中表示，因為非洲國家為Omicron變異株可能發源地，當地檢驗報告較弱，決定繼續列在重點高風險國家。

台指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，Omicron病例已累計86例境外、兩例本土，其中66例都是20到40歲年輕人，全數為輕症或無症狀。

陳時中 疫情 Omicron

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