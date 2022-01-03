考上台大卻休學拍A片 網紅「木子小姐」驚傳離世

網紅木子小姐長相清秀。圖／摘自ig

網紅「木子小姐」上月在Dcard論壇發表文章「我台大休學跑去拍A片」引發熱議，不料今卻傳出她離世的消息，她的父親在她的ig發文透露，女兒已經在早上5點多離世，「身為她的父親，不能阻止她的死亡一定會是我一生的遺憾」，不少網友紛紛留言惋惜，希望她去了另一個世界會過得更好。

木子小姐是Dcard紅人，她自述小時候遭到母親精神虐待，國中時還被同學霸凌 ，她高中時發現自己罹患嚴重憂鬱症 ，雖然在母親的壓力下努力考上台大，但她其實不喜歡念書，後來因緣際會接觸到AV相關產業，她抱著體驗看看也無妨的心情開始拍片，工作過幾回以後，她認為這也不過是在演戲，而且成人產業一個月只需要工作幾天，對一個月中有半個月在發病的她來說很適合，她也在文中道歉「「我沒辦法活得像是個正常人，我很抱歉。」令人心疼。

只是發文才不過幾天，就傳出她過世的消息，她的父親今天在她的ig發文，「我是牧宸的爸爸，牧宸已於今日早上五點多離世，身為她的父親，不能阻止女兒的死亡一定會是我一生的遺憾。希望牧宸的朋友們可以跟我一同祝福她，祝福她在天堂可以當一個快樂的小天使 。」Dcard網友對她離世消息相當震驚，留言嘆「願她安息」，盼她已經真正得到解脫。