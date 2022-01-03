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台灣發生規模6.0地震「北部嚴重搖晃」宜蘭、雙北最大震度4級

台灣新聞組／綜合報導
台灣東部海域發生規模6.0地震。（截圖自氣象局官網）
台灣東部海域發生規模6.0地震。（截圖自氣象局官網）

台灣北部地區17時46分發生有感地震，強度6.0，最大震度四級包括雙北市及宜蘭，大台北地區劇烈搖晃，不少在高樓民眾驚聲尖叫「搖好久」，幾乎奪門而出，北部地區民眾狂問「為什麼國家警報沒有響？」

根據中央氣象局最新資訊，今天17時46分發生芮氏規模6.0地震，地震深度19.4公里，震央位於花蓮縣政府東方56.7公里(位於臺灣東部海域)，最大震度宜蘭縣、臺北市、新北市4級。

地震發生當下，不少民眾在網路留言表示，「坐客運時都可以感覺到地震」、「地下室都超有感，地面樓層應該更可怕」。

還有人說，住在8樓超有感，地震來時以為自己低血糖，意識到是地震時搖晃更加劇烈，當下只扶著房間的書櫃，確保東西不會倒下。

花蓮縣最大震度3級，目前花蓮縣消防局尚未接獲災情。不過這次地震搖超久，體感約快30秒，許多花蓮人紛紛留言「前後左右搖」、「搖到頭都暈了」。

今年第一起有感地震，震央就在花蓮縣政府東方56.7公里處，花蓮市、和平震度達3級，由於這次地震沒有地鳴聲，突然晃動讓大家以為是錯覺，才知道原來發生地震。網友留言「還以為我頭暈」、「真的搖很久」。

地震

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