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遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

記者陳慧貞／即時報導
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

張庭、林瑞陽銀色夫妻淡出演藝圈後，轉戰商場經營有聲有色，但近日自創的「上海達爾威貿易公司」因涉嫌利用網路從事傳銷，被中國官方查處，遭凍結高達6億人民幣（約9445萬美元）資金，2022年剛開始，公司近況曝光，據了解，員工元旦仍上班，並稱「公司目前營運正常」，但夫妻兩的微博抖音帳號已遭全面禁言，引發熱議。

昔日夫妻兩分別是「台灣第一小生」、花系列女星，拍過不少膾炙人口的作品，林瑞陽淡出螢光幕後，在中國做房地產、做電商，張庭在2013年創「TST庭秘密」後，夫妻兩做保養品銷售直播，運用社群網站做生意，凡事搶頭香，未料一夕間資金遭凍結，網友也紛紛起底夫妻間過往炫富行徑。

張庭過去除曝光上海500坪豪宅富麗堂皇，家裡浴缸大到「放滿水要花2小時」，家裡有5傭人照顧全家生活起居，出門有司機接送，51歲的她保養得宜，透露「常敷臉、天天喝燕窩」， 心情不好就瘋狂血拚，喜歡的衣服若有7種不同顏色就會通通購入，一個不放過。

張庭平日經常更新個人抖音平台，最新的一次是上個月（12月）28日，影片中笑談「臉皮要厚」，爆出資金遭凍結、涉法疑雲，該則影片還湧入大批網友嘲諷：「該不會是最後一支影片吧」，未料網友一語成讖，所有社群平台遭全面封鎖，原因是「不符合社區規範」，估計將遭禁言2周，於1月16日解除，

外界有人看此事件，對照夫妻過往，表示：「人還是低調的好。」不過炫富行為本身並不違法，但兩人的微博卻顯示，用戶因違反法律法規而被禁言，張庭的抖音帳號也因不符合社區規範，被禁止發布作品。

張庭微博被禁言。 圖／摘自微博
張庭微博被禁言。 圖／摘自微博
張庭和林瑞陽情牽20多年。圖／本報資料照片
張庭和林瑞陽情牽20多年。圖／本報資料照片

抖音 社群網站 微博

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