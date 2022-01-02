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台軍方與美國民兵多次交流 全民防衛動員署將赴美觀摩

記者洪哲政／台北報導
圖為夏威夷美國海軍陸戰隊基地 - 空軍國民警衛隊加油機實施空中加油。圖／取自美國國民警衛隊臉書粉絲專頁
圖為夏威夷美國海軍陸戰隊基地 - 空軍國民警衛隊加油機實施空中加油。圖／取自美國國民警衛隊臉書粉絲專頁

台美推動國民兵「州夥伴專案」（State Partnership Program，SPP）軍事合作計畫，據證實，台灣國軍近年早與美部分州國民兵部隊有過具體合作，美方甚至曾派國民兵部隊幕僚群抵台參與漢光演習。而今年新掛牌的全民防衛動員署將在9月派員前往太平洋陸軍司令部及夏威夷國民兵司令部進行觀摩。

美國國民警衛隊分為空軍及陸軍，據證實，台灣國軍近年來已陸續與美國部分州國民兵，實施接觸與合作交流事項，如台灣駐訓美國路克空軍基地的F-16戰機中隊，常與國民兵空中加油機實施演練；陸軍特戰部隊，也曾前往位於猶他州的國民兵第20特戰總隊，實施聯合協訓。

而在國防部層級，台國防部曾派員至夏威夷，觀摩該州國民兵主辦的「大風」災防演習；而陸軍「陸威專案」的台美「JCATS」聯合兵棋推演，更曾多次由美國明尼蘇達州的國民兵第34師參謀群，赴台推動執行，並參與漢光演習。

台灣全民防衛動員署今年將首度以「隨隊觀摩」赴美，前往太平洋陸軍司令部及夏威夷國民兵司令部，觀摩聯邦預備及國民兵部隊訓練實況及後勤整備。此外，也將前往歐洲地區智庫及後備組織考察後備動員制度與人員薪資，作為舉國動員政策借鏡。

國民兵 夏威夷 國防部

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