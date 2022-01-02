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台北市6家防疫旅館 疑現群聚案例

記者楊雅棠、邱宜君／台北報導
指揮中心2日宣布台北市出現第三家疑似群聚感染的防疫旅館，防疫人員緊急至現場消毒，晚間再傳出三家防疫旅館也出現群聚。記者侯永全／攝影
指揮中心2日宣布台北市出現第三家疑似群聚感染的防疫旅館，防疫人員緊急至現場消毒，晚間再傳出三家防疫旅館也出現群聚。記者侯永全／攝影

台北防疫旅館群聚案例近日激增，台中央指揮中心2日宣布北市出現第3件疑似防疫旅館群聚案例，2日聯合報記者再掌握北市新增兩間防疫旅館群聚案件正在調查中，還有另一間尚待確認，累計北市共有六家防疫旅館的疫情拉警報。

連同桃園 7家旅館破功

台指揮中心原本於元旦連假暫停召開疫情記者會，但2日下午臨時舉辦，指揮官陳時中在記者會上表示，北市又多1例防疫旅宿疑似群聚案件，昨公布確診的案17181與上月22日確診的案16941曾住在北市中山區同一家旅館，房號相連，均感染Delta病毒株。

晚間北市再傳3例疑似群聚感染的旅館，北市正針對其中兩家疫調，另一家尚待確認。從去年12月中起，北市累積六家防疫旅館破功，連同桃園1例，全國已有7家旅館相繼淪陷，顯示這1波防疫旅館群聚疫情嚴峻。

接送小孩 幼園停課2天

陳時中指出，案17181於去年12月26日檢疫14天期滿，1月1日出現症狀，就醫採檢確診，Ct值18.1；回溯追查發現，其所住的防疫旅館於22日也有人確診，案16941Ct值為23.8。為此，已匡列接觸者41人，其中8人列居家隔離，包括案17181同住家人6人、保母1人及計程車司機1人，除計程車司機待採檢，另7人檢驗結果均為陰性。

飯店工作人員、回溯及在館旅客共33人，均列為自我健康監測，23人檢驗中、10人待採。案17181曾至幼兒園接送小朋友，幼兒園今、明停課。

2日北市再傳3家防疫旅館疑似爆發群聚感染，分別為中正區兩家、北投區一家，業者連夜清潔消毒，檢疫者撤離原本房間；對此，指揮中心發言人莊人祥表示，尚未接到北市政府的通知。但北市消息人士透露，確有此事。

專家籲 旅宿業打第3劑

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，愈來愈多防疫旅館破功，可見在旅宿工作的第3類人員染疫風險遠高於醫護人員，一旦沒守住，病毒可能入侵社區，指揮中心應讓第3類接種對象盡快打第3劑，別死守5個月間隔原則。

陳時中僅表示，是否縮短間隔需專家研判。指揮中心統計，符合接種第3劑者（施打第二劑已滿5個月）約近40萬人，15萬人接種，整體第3劑覆蓋率僅0.68%。

近期防疫旅館群聚案例 製表／楊雅棠
近期防疫旅館群聚案例 製表／楊雅棠

旅館 防疫 陳時中

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