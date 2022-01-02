迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

2022年到來，民俗專家廖大乙說，今年虎年立春巧逢「財福春」，整體年運應較去年好，景氣可望改善，羊、豬、兔3種生肖運勢佳，有機會升官發財，生肖屬虎、猴因坐太歲、正沖太歲要當心，忌躁進做決定。

廖大乙指出，立春是24節氣中的第1個節氣，春天更是萬物復甦、生機蓬勃的開端，但去年的辛丑牛年因年頭、年尾都沒有立春是「極陰年」，也是俗稱的「無春年」，整體運勢差，去年果真受疫情 侵擾，又遇旱澇，民生、經濟都大受影響。

但今年迎來壬寅虎年，其「立春」適逢大年初四，而初四是傳統習俗的「接神日」，也就是眾神重臨人間的大日子，當天因此成了千載難逢的「財福春」，大環境和景氣可望進入好的循環，各行各業也跟著復甦，整體年運比起去年應該會更好。

民俗專家廖大乙表示，今年虎年立春巧逢「財福春」，整體年運應較去年好，景氣可望改善。圖／本報系資料照

單就個人生肖來看，廖表示，今年以亥、未、卯年出生，也就是屬豬、羊、兔的整體運勢挺旺的，只要懂得與人合作、廣結善緣、布施行善，碰到狀況多能迎刃而解，甚至有機會升官發財，尤其肖豬者在虎年有貴人相助，不過要提防爛桃花。

而虎年屬虎者坐太歲，屬猴則是正沖太歲，兩生肖雖犯太歲，但運勢並非全年都不好，只是面對各種事情及做決定得特別當心，凡事多忍讓，最忌諱衝動躁進，要保持冷靜謹慎，尤其虎在農曆3月、猴在農曆9月應避開投資 及別決定大事。

廖大乙也建議，新的一年在自身能力範圍內，關心或幫助他人、行善積德，尤其是虎、猴兩生肖；此外，屬虎、猴者可安太歲來減少刑剋，而前者可多親近差4歲（三合吉配）的肖馬、狗的朋友，後者則可多親近肖龍、鼠的朋友，趨吉避凶。