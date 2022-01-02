我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

又一家港媒熄燈 「眾新聞」停止營運

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

記者賴香珊／南投報導
民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照
民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

2022年到來，民俗專家廖大乙說，今年虎年立春巧逢「財福春」，整體年運應較去年好，景氣可望改善，羊、豬、兔3種生肖運勢佳，有機會升官發財，生肖屬虎、猴因坐太歲、正沖太歲要當心，忌躁進做決定。

廖大乙指出，立春是24節氣中的第1個節氣，春天更是萬物復甦、生機蓬勃的開端，但去年的辛丑牛年因年頭、年尾都沒有立春是「極陰年」，也是俗稱的「無春年」，整體運勢差，去年果真受疫情侵擾，又遇旱澇，民生、經濟都大受影響。

但今年迎來壬寅虎年，其「立春」適逢大年初四，而初四是傳統習俗的「接神日」，也就是眾神重臨人間的大日子，當天因此成了千載難逢的「財福春」，大環境和景氣可望進入好的循環，各行各業也跟著復甦，整體年運比起去年應該會更好。

民俗專家廖大乙表示，今年虎年立春巧逢「財福春」，整體年運應較去年好，景氣可望改善...
民俗專家廖大乙表示，今年虎年立春巧逢「財福春」，整體年運應較去年好，景氣可望改善。圖／本報系資料照

單就個人生肖來看，廖表示，今年以亥、未、卯年出生，也就是屬豬、羊、兔的整體運勢挺旺的，只要懂得與人合作、廣結善緣、布施行善，碰到狀況多能迎刃而解，甚至有機會升官發財，尤其肖豬者在虎年有貴人相助，不過要提防爛桃花。

而虎年屬虎者坐太歲，屬猴則是正沖太歲，兩生肖雖犯太歲，但運勢並非全年都不好，只是面對各種事情及做決定得特別當心，凡事多忍讓，最忌諱衝動躁進，要保持冷靜謹慎，尤其虎在農曆3月、猴在農曆9月應避開投資及別決定大事。

廖大乙也建議，新的一年在自身能力範圍內，關心或幫助他人、行善積德，尤其是虎、猴兩生肖；此外，屬虎、猴者可安太歲來減少刑剋，而前者可多親近差4歲（三合吉配）的肖馬、狗的朋友，後者則可多親近肖龍、鼠的朋友，趨吉避凶。

疫情 投資

上一則

韓國瑜復出 朱立倫頭大了？藍委：韓政治能量未消

延伸閱讀

封面故事／後疫情時代 科技幫手讓你省錢又安全

封面故事／後疫情時代 科技幫手讓你省錢又安全
全球首例Flurona 以色列孕婦同時感染新冠和流感病毒

全球首例Flurona 以色列孕婦同時感染新冠和流感病毒
疫情延燒…搶不到檢測試劑？專家建議這樣做

疫情延燒…搶不到檢測試劑？專家建議這樣做
生肖／農曆12月運勢 馬運勢上揚 狗切忌急進

生肖／農曆12月運勢 馬運勢上揚 狗切忌急進

熱門新聞

台中江姓女子曾在臉書PO出到華爾街地標銅牛合影及騎警街景照。（取材自臉書）

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

2021-12-31 02:25
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書

北一女「全盲學生」帶動跳 自信舞動身影 萬人紅了眼眶

2021-12-26 15:42
長榮海運犒賞員工，豪氣發放「40個月」年終獎金。（圖：台灣港務公司提供）

長榮海運年終獎金40個月 員工樂翻：從沒看過這麼多錢

2021-12-29 20:14
立陶宛友台議員馬爾德基斯近日在推特發布當年立陶宛人擋在蘇聯坦克前的照片，直言這張照片北京無法刪除，並說與台灣、香港同在。（圖取自twitter.com/SuTNkwfrFkMhHsG）

「這張北京刪不了」他發立陶宛版坦克人照片挺台港

2021-12-26 16:26
台灣駐尼加拉瓜大使館。圖／台外交部提供

尼國沒收台灣館產 中：正義之舉 台外交部：至為無恥

2021-12-28 15:26
西華飯店也將走入歷史。(取材自飯店官網)

台北老牌飯店 西華2/15熄燈 32年歷史只留回憶

2021-12-30 18:34

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光

李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
他認為自己煮飯較划算 內行人曝「這個缺點」

他認為自己煮飯較划算 內行人曝「這個缺點」