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台北101煙火秀點亮夜空360秒 全球首度上演展翅煙火

中央社 台北1日電
揮別2021，台北跨年晚會現場聚集大批民眾一同迎接新年度，倒數結束瞬間，一旁台北101大樓煙火也隨即綻放，期待2022年會更好。中央社
揮別2021，台北跨年晚會現場聚集大批民眾一同迎接新年度，倒數結束瞬間，一旁台北101大樓煙火也隨即綻放，期待2022年會更好。中央社

走過疫情考驗，台北101跨年煙火秀以「迎向美好未來」為主題，呈現全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」，以長達360秒的絢麗點亮夜空。

台北101跨年煙火秀已成台灣民眾跨年夜期待重頭戲，儘管飄起毛毛細雨，晚間10時不到，101大樓周邊街道開始湧進人潮，民眾身穿雨衣或撐著雨傘、席地而坐，靜待煙火施放倒數時刻。

隨著跨年時刻到來，現場民眾看著101大樓顯示的秒數，跟著倒數、高呼「Happy New Year」；頓時火花四射、驚呼讚嘆聲四起，璀璨煙花照亮夜空、暈染天際。

台北101表示，從2021年正式跨入2022年，台北101跨年煙火秀除了延續先前受到好評的「360度立體特效輪狀煙火」，以四面立體煙火噴射帶來震撼，更創新設計出全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」及「高空愛心煙火」。

近兩年全球受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，跨境旅行不易，民眾生活產生壓抑感，在疫苗覆蓋率逐步提升、防疫有成下，疫情漸趨穩定；這次101煙火主題特地設定為「迎向美好未來」，透過代表希望與光明的煙火，傳達迎向美好未來的祝福。

這次煙火秀總計使用1.6萬發煙火點亮夜空、長達360秒，展演分為4章節，第1章為「克服疫情、迎向曙光、迎接健康繁榮美好未來」，透過金、紅色煙火大面積向四面齊發，象徵昌盛繁榮，再以360度輪狀煙火搭配花朵繽紛綻放，展現萬物復甦、欣欣向榮意象。

第2章為「世界看見台灣文明，展翅國際舞台美好未來」，以絢爛七彩變色煙火，象徵多元台灣文明；第3章為「關懷世界、祈福人類，擁抱幸福共好美好未來」，施放特效愛心煙火，環抱大面積圓形、扇形煙火收闔，接續施放霞草煙火。

第4章以「愛與希望、精彩綻放，一起迎向2022美好未來」作結，以特效展翅煙火劃破天際，象徵希望夢想展翅翱翔，再以錦冠花束虎尾煙火大面積璀璨齊發，絢爛收尾。

這次為101第4度融合T-PAD燈網動畫與煙火共同串聯演出，音樂則以氣勢磅礡的交響樂曲為基調，融入知名台灣歌謠「桃花過渡」交響樂曲，帶入歡慶熱鬧的過年氛圍。

萬眾矚目的台北101煙火秀在眾人倒數下驚豔登場。中央社
萬眾矚目的台北101煙火秀在眾人倒數下驚豔登場。中央社

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