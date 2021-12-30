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評／台海情勢冷對抗 但大局可控

記者羅印冲／綜合報導
2021年兩岸關係在「美國因素」發酵下，情勢更為緊繃。(Getty Images)
2021年兩岸關係在「美國因素」發酵下，情勢更為緊繃。(Getty Images)

2021年兩岸關係在「美國因素」發酵下，情勢更為緊繃，僵局更僵，儘管中共強調「努力爭取和平統一」政策不變，但北京對台軍事施壓力道未減，預料未來一年台海局勢「外弛內張」，呈現「冷對抗」。不過，鑒於明年中共要召開20大，一切「穩字當頭」，北京在台海和國際應不會有太大動作，兩岸關係雖嚴峻複雜，但總體上可控。

近年美台關係密切，美國會通過多項友台法案，高階官員和國會議員頻搭軍機訪台，並邀請台灣參與民主峰會，劍指北京。用中共的語言，美台關係任何進展，就是美國企圖「以台制華」，而蔡政府迎合美方，目的是「倚美謀獨」。

美國因素已成為兩岸關係中的重要變數。北京方面把當前台海局勢緊張，歸咎於「民進黨變本加厲勾連外部勢力，進行謀獨挑釁」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

而中共對台二把手、全國政協主席汪洋在本屆海峽論壇上強調，台灣是「全體中國人民共同擁有的」，中國對遏制台獨和外部勢力干涉有堅定的決心。

共軍背景的國台辦前副主任王在希直言，美國的「一個中國政策」愈來愈呈現「空心化」趨勢，和北京所講的「一個中國原則」已不是一回事。王在希認為，美國可打「台灣牌」，在台海製造緊張局勢，但民進黨鋌而走險的可能性很小，中國要保持「戰略定力」。他研判，2022年台海局勢依然會處於嚴峻複雜和跌宕起伏的緊張狀態，但大局可控。

在「美國因素」發酵下，淡大陸研所榮譽教授趙春山研判，明年台海將呈「外弛內張」，兩岸關係可能陷入「冷對抗」；對台灣來說，對美關係和兩岸關係密不可分，建議政府不要因為加強對美關係，讓兩岸關係造成很大負擔。「不要以對美關係的資產，變成處理兩岸關係的負債，且衡量後可能發現，負債遠比資產大，那就划不來了。」

至於明年兩岸關係走向，趙春山認為，主要還是看北京，明年中國內部事務多，包括年初北京冬奧、對台工作會議、人大政協兩會和年底中共20大等，北京會希望維持比較穩定的外部環境，包括台海和國際社會。在中共20大前，北京應不會有大的動作，雖然之前有台尼斷交，中共軍機行動也沒停，但也要看到海峽論壇和企業家峰會仍持續舉辦，陸方在會上的調子是偏軟的。

他分析，現在中國「反獨」的重點，是針對「倚美謀獨」中的「倚美」，因為在北京看來，美方已表態不支持台獨，但如果台灣倚靠美國，等於是台美結合起來遏止中國崛起，這是北京無法接受的，因此中共持續軍事施壓台灣，就是要阻遏台灣往這方向（倚美）走。

北京同時也沒有忽略「促統」，趙春山說，中國知道目前台灣多數是希望維持現狀，「反獨」是希望台灣不要往更偏的方向去，未來則會逐漸戰略轉移到「促統」上，因為北京已設下兩個百年目標，「不會因為你說不獨，就把兩岸關係停在原地」。不管明年台灣九合一選舉或2024年大選結果，甚至藍營重返執政，大陸都會照自己的方案去推動。「國民黨也許沒有台獨問題，但還是會面臨大陸促統的壓力，大陸這個目標不會改變。」

北京冬奧 中共 共軍

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