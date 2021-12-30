尼加拉瓜前大使館遭沒收 台將循正當國際訴訟維護財產

台灣駐尼加拉瓜大使館。圖／台外交部提供

台灣和尼加拉瓜 斷交後，大使館 館舍及財產被尼國政府沒收。台外交部今天表示，台灣嚴正要求尼加拉瓜政府改正，將循正當的國際訴訟，維護台灣外交財產，必使尼加拉瓜負擔國際不法行為的責任。

台外交部表示，中華民國 台灣前駐尼加拉瓜共和國大使館的館舍及財產，是台灣政府自1990年後合法購置的外交財產，依據「維也納外交關係公約」第45條，「遇兩國斷絕外交關係，接受國務應尊重並保護使館館舍以及使館財產與檔案」及習慣國際法，在台灣與尼國終止外交關係後，尼國應依國際法義務保護台灣館舍及財產。另台灣曾依國際法洽獲第三國代為管理我在尼加拉瓜館產，但是尼加拉瓜違背國際公約竟然無理拒絕，導致台灣在時間緊迫情形之下，決定象徵性轉售予天主教會馬納瓜總教區。

台外交部表示，強烈譴責尼加拉瓜獨裁政權不法動用國家權力，干擾台灣合法轉移外交財產，進而侵占的重大違反國際法作為，嚴正要求尼加拉瓜政府改正，台灣將循正當的國際訴訟，維護台灣外交財產，必使尼加拉瓜負擔國際不法行為的責任。

台外交部表示，中華民國是主權獨立的民主國家，與極權中國互不隸屬，中國共產黨政權從來沒有一天統治過台灣，雙方外交財產互不繼承。有關中國外交部宣稱尼加拉瓜沒收台灣館產是「正義之舉」，並妄稱擁有台灣財產所有權，是公然明示違反國際法的強盜行為，併吞台灣的明確侵略意圖已嚴重違反國際規範，破壞區域和平與穩定。

台外交部表示，中國極權政府聯合奧德嘉 （Daniel Ortega）獨裁政權在此時蠻橫非法強奪侵佔台灣原已售予尼加拉瓜天主教會的財產，為以規則為基礎的國際法律秩序所不容，必遭文明的國際社會唾棄。