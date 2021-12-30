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彭文正為蔡英文論文告法官失敗 法院判決理由出爐

記者林孟潔／台北報導
彭文正。圖／本報系資料照片
彭文正。圖／本報系資料照片

台灣媒體人彭文正為確定蔡英文總統博士學位的真實性，向法院提告，但他不滿台北地方法院法官張詠惠未實質審理將案件駁回，求償200萬元(新台幣，約7.2萬美元)並在四大報刊登道歉啟事；台北地方法院今判彭文正敗訴，法官免賠，可上訴。

法官認為，張詠惠未因做成相關判決，而被判有罪確定，彭文正依民法規定請求損害賠償責任、回復名譽，難認有所依據；再者，縱使彭文正受有損害，張詠惠作出的判決已被二審廢棄，損害已經去除，彭文正也不得請求張詠惠賠償。

另外，張詠惠判決中的用詞沒有逸脫民事訴訟法確認之訴構成要件、顯無理由的規定，內容也沒有超乎事件範疇，或不雅、輕蔑的用詞，難以認定有故意違背職務的情事。

又公告判決書、製作新聞稿，皆是台北地院依法定程序辦理，由法院公共關係室摘要重點做成新聞稿，並非由張詠惠協助製發，無法認定張詠惠有侵害彭文正名譽權的主觀故意。

再者，張詠惠判決主要是認定彭文正請求確認論文存在與否，欠缺即受確認判決的法律上利益，與確認之訴的要件相違，亦即彭文正指摘論文不存在，並未受到張詠惠的判決而認定是虛偽、空穴來風、憑空誣陷，難認彭文正的名譽受到判決、公告和新聞稿而受損，故判彭文正敗訴。

彭文正多次質疑蔡英文博士學位，為確定論文真偽，他提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判彭文正敗訴，二審認為一審程序有瑕疵，廢棄原判決發回更審，台北地方法院更一審仍由張詠惠承審，案件仍在審理中。

彭文正認為，張詠惠審案時，沒有開庭、沒有進行闡明義務、沒有閱讀訴訟資料，就程序駁回訴訟，讓刑事、民事官司多走很多路。

彭文正說，他受到枉法裁判，誹謗罪被檢察官起訴之後，他的14歲女兒痛哭失聲了5分鐘，94歲的老母親也因而昏厥，對張詠惠提告，是希望司法能夠改革，如果勝訴會將錢全部捐給司法改革相關團體。

彭的律師認為，張詠惠已做出實體判決，適用一事不再理原則，彭文正上訴才獲得台灣高等法院判決廢棄發回、保證審級利益，因此張侵害彭的審級利益。

張詠惠的委任律師開庭時曾說，台北地院如何製作、發布新聞稿，與張詠惠完全無關，彭文正無法舉證侵權行為所造成如何的損害，主張張詠惠不必賠錢，也不必登報道歉。

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