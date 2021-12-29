台第15批BNT疫苗93.83萬劑運抵 共1333萬劑到貨

台北第15批輝瑞BNT疫苗清晨到貨，由華航CI-62班機運抵桃園機場，由地勤人員引導停靠在A8停機坪。（記者鄭超文／攝影）

第15批輝瑞BNT疫苗 約93.83萬劑約在30清晨6點31分到貨，由華航CI-62航班運抵桃園機場，班機降落後滑行至A8停機坪，由地勤人員將三個溫控櫃的疫苗卸下，海關人員在機邊完成驗放通關程序，疫苗由海關及航警護送至華儲碼頭拆裝後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種，目前總共到貨量已達1333.62萬劑。

由永齡／鴻海、台積電 和慈濟共同購買捐贈的1500萬劑疫苗，前14批已到貨1239.79萬劑，根據指揮中心統計， BNT疫苗到貨分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑、第六批10月7日88.92萬劑、第七批10月8日88.92萬劑、第八批10月14日82.7萬劑、第九批10月28日90.21萬劑、第十批10月29日91.03萬劑、第十一批11月5日87.17萬劑、第十二批11月12日92.66萬劑、第十三批11月25日93.83萬劑，以及第十四批12月9日192.35萬劑。