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綠公投完勝 民調：蔡英文、蘇貞昌滿意度未顯著上升

記者蔡晉宇／台北28日電
四大公投結果，與蔡英文（右）、蘇貞昌聲望不具連結。（本報資料照片）
四大公投結果，與蔡英文（右）、蘇貞昌聲望不具連結。（本報資料照片）

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，蔡英文總統聲望有四成六贊同其處理國家大事的方式，四成一不贊同；行政院長蘇貞昌施政滿意度則有四成六滿意整體施政表現，四成四不滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，四大公投結果與蔡英文聲望不具連結，依然在中低檔徘徊，也只讓蘇內閣避開一場巨大災難，解除倒閣危機，並不因此大幅提昇施政滿意度。

民調顯示，對蔡英文聲望，11.7%非常贊同，34.7%還算贊同，23.4%不太贊同， 17.9%一點也不贊同，12.1%沒意見、不知道或拒答。游盈隆分析，過去近兩個月， 歷經四大公投戰役，達成民進黨政府設定的「四個不同意」目標，照理說蔡英文的總統聲望應該一飛沖天才對，但事實並非如此，研究發現顯示，過去兩個月蔡英文聲望幾乎沒有變化，距離百分之五十大關還有一大步。

民調顯示，對蘇貞昌施政滿意度，12.3%非常滿意，33.9%還算滿意，22%不太滿意，21.8%一點也不滿意， 10%沒意見、不知道、拒答。游盈隆表示，和上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人增加1.3個百分點，不滿意的人減少2.3個百分點，一方面讓蘇內閣得以脫離新的執政困境；另一方面也說明四大公投結果，並沒有為蘇內閣施政滿意度大大加分。

游盈隆說，蔡英文與蘇貞昌是政治命運共同體，當四大公投結果無助於蔡英文聲望的提高，自然也不可能有助於蘇內閣施政滿意度的提昇，其理甚明。一言以蔽之，四大公投結果對蔡英文和民進黨政府的功能只是消災解厄，或是說「只有保平安，沒有添福壽」的效果。

台灣民意基金會本次民調由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是12月20、21日；以全國為範圍的18歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼 隨機方式抽樣；有效樣本1069人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。

蔡英文 公投 民調

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