大逆轉...獅子會長涉家暴 真相是女友想婚被拒暴打男方

彰化縣陳姓男子的女友上臉書說陳男對她家暴，陳男因此提告要求賠償80萬元，彰化地方法院判覃女需賠6萬元。圖／本報系資料照

台灣彰化縣某前獅子會陳姓會長去年因拒絕覃姓女友要求登記結婚，兩人發生口角及肢體衝突，他女友即上臉書 社團說陳男對她家暴 、帶其他女友回家，問大家她該怎麼辦？陳男提告求償80萬元(新台幣，下同，約2.9萬美元)，並須在社團登道歉啟示一個月。彰化地方法院判覃女需賠6萬元(約2168美元)，駁回登道歉啟示要求。

判決指出，陳男去年1月間與覃女和友人聚餐喝酒後，覃女提及要求和陳男登記結婚被拒，兩人因此發生口角，陳男返家後，覃女愈想愈氣凌晨2點又跑到陳男住處大吼大叫，陳男擔心吵到鄰居，把覃女拉到對面田裡，覃女卻一直打他，造成他臉、胸、腹、手臂等多處擦挫傷。

陳男說，交往期間覃女對他予取予求，他不僅多次借錢給覃女，投資她的越南 公司，送她名牌勞力士鑽錶、戒指及鑽石項鍊，付出約500多萬元，盡可能滿足她的需求，可見他對覃女是真情對待，但覃女僅因他婉拒結婚，就出手毆打他，他還提具驗傷單。

覃女去年3月先在友人臉書留言「陳某某，你明明是一個老闆，可是你跟動物甚麼差別？你每天開好車，愛面子，你幹的多少壞事，很快就公布，讓大家看你的真面」、「打我小孩流掉，打我全身受傷，你還好意思，帶那麼多個女人，睡在我的床上？」

去年4月覃女又在臉書社團「彰化人大小事」、「愛秀水說秀水」留言請教網友意見，說她是個越南華僑，她和某公司負責人陳某某在一起二年，他們生活上沒有金錢來往，一年來陳某常對她施暴，她肺部積水住院17天，住院第二天，陳某就帶女人回家睡，「我請問妳們這種可惡的人，要怎麼處理？」

陳男認為覃女不僅打他，還公開誹謗，造成他名譽受損，要求覃女應在4個臉書社團公開登道歉啟事一個月，並賠償他80萬元精神慰撫金等。

法官認為，覃女的確有打陳男並在臉書等公開社團散布文字誹謗及侵權行為，因此判覃女需賠償陳男6萬元，但因覃女在臉書社團po文後未及30分鐘就撤文，陳男要求在臉書社團登道歉啟事對於回復其名譽並無助益，予以駁回。