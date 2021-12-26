亞錦台空手道代表隊返台11人確診 港日等國選手也染疫

吳峻維（右）奪下空手道亞錦賽男子84公斤級銅牌。圖／取自中華空手道協會粉絲團

亞洲空手道錦標賽中華代表隊22人平安夜返台，其中11人確診新冠肺炎，部分成員是無症狀感染者；包括台灣、日本 、香港 、泰國，有7、8個國家及地區選手返國後都傳出確診，香港代表隊選手受訪時抱怨當地觀眾忽視防疫規定、不戴口罩。

東京奧運為台灣帶回隊史第一面獎牌（銅牌）的「小清新」文姿云，11月中參加完世錦賽就轉戰哈薩克移地訓練並和中華隊會合，是24日一起返台的成員之一，她在聖誕節透過社群平台和粉絲報平安，表示自己在防疫旅館過節。

體育署副署長洪志昌表示，有7、8個參加亞錦賽的國家及地區選手確診新冠肺炎，是否因搭乘同班機而感染還未定，「我們和香港、日本選手同班機，但也有沒搭同班機的其他選手確診，所以細節還不能確定。」

日本空手道聯盟表示，日本代表隊24日返回日本在機場檢疫時，選手及工作人員等11人確診，目前都在日本政府指定場所隔離。香港體育單位也證實，5名從哈薩克經首爾返港的空手道選手病毒檢測呈陽性反應。

目前正在隔離的香港選手劉知名說，在哈薩克比賽中，他看到許多人輕忽防疫規定，沒有戴口罩。他也告訴香港電台，觀眾進入了只有選手才能進入的決賽場地。

根據哈薩克當地媒體23日引述衛生官員說法的報導，哈薩克近75%的合格接種疫苗 人口、840萬人已經完全接種疫苗，超過890萬人接種一劑疫苗，占合格接種疫苗人口的80%。

今年空手道亞錦賽在哈薩克阿拉木圖舉行，共有23個國家及地區、約500名選手參賽。台代表團返台傳出染疫事件，是否影響明年杭州亞運前的出國移地訓練計畫？洪志昌表示會等空手道明年訓練計畫後再評估，「現在要先把他們照顧好」。