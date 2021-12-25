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CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

「不屈服中國的領袖」 路透專題介紹蔡英文

編譯徐榆涵／綜合報導
路透24日推出專題介紹總統蔡英文，並形容她為「不屈服於中國的領袖」。（記者杜建重／攝影）
路透24日推出專題介紹總統蔡英文，並形容她為「不屈服於中國的領袖」。（記者杜建重／攝影）

路透24日推出專題介紹總統蔡英文，斗大標題寫著「不屈服於中國的領袖」，形容蔡英文正運用軟、硬實力，試圖抵禦日益強硬的中國，並詳述蔡英文從學術界走入政壇的歷程。

專題開頭便說道，蔡英文2020年1月在選前之夜上罕見向群眾激動喊話，她提及2019年香港反送中示威運動，激發民眾對於「一國兩制」的憂心，稱香港年輕人用生命、血淚示範一國兩制不可行。

報導指，此次演說是蔡英文顯著轉變的高潮。一名親近蔡英文的顧問表示，她2012年參選總統吞敗，部分原因就是她迴避談論與中國的僵局，隨後幾年她從失敗中汲取教訓，利用台灣快速增長的國家認同感，以壓倒性勝利連任連任成功。

隨著蔡英文進入第二任期，台灣處在美中兩大強國之間。中國國家主席習近平從不排除武力統一台灣，並一再威脅有必要時會用武力讓台灣屈服。

報導指，在蔡英文的領導下，台灣逐漸獲得大量國際支持，美國的主要盟友公開承認台灣的戰略重要性。近幾年來，蔡英文接待多位美國高層官員訪台，台灣也獲得美國國會多位議員的廣泛支持，使得相關議案在華府罕見受到兩黨一致支持。然而，在野黨國民黨認為，蔡英文執政期間，兩岸關係惡化。

對於路透這篇專題，蔡英文未發表評論。中國政府也沒有回覆路透置評要求。該專題追溯蔡英文崛起的關鍵時刻，如何成為世界地緣政治的要角之一，專題還引用了外交官、顧問和社運人士等的說法以及蔡英文的自傳。

蔡英文 香港 反送中

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