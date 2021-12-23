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民進黨團24日復議 總預算退回委員會

記者周志豪、李承穎、蔡晉宇、鄭媁／台北報導
民進黨立院黨團將中央政府總預算案逕付二讀引爆重大爭議，朝野23日協商各退一步。民進黨團將在24日提復議案，將總預算退回委員會繼續審查。國民黨立委出席協商，表達立法院不是行政院立法局的立場。記者許正宏／翻攝
民進黨立院黨團將中央政府總預算案逕付二讀引爆重大爭議，朝野23日協商各退一步。民進黨團將在24日提復議案，將總預算退回委員會繼續審查。國民黨立委出席協商，表達立法院不是行政院立法局的立場。記者許正宏／翻攝

藍承諾完成3讀 不提復議

民進黨立院黨團將明年度中央政府總預算案逕付2讀引爆重大爭議，朝野23日在協商時各退一步。民進黨團將在24日院會提復議案，將總預算回復至原各委員會審查階段，由委員會繼續審查；國民黨團允諾12月30日前各委員會完成預算審查，之後再召開臨時會，於明年1月28日前完成總預算案3讀，並不提復議。

國民黨團總召費鴻泰保證，下周8個常設委員會都會把各自負責的政府部門預算審查完竣，「再晚都審完」。國民黨團並敬告民進黨政府，全面執政不是全面獨裁，遵守法律及法治規範是民主的基本價值，不容民進黨政府一再破壞。

民進黨團總召柯建銘說，是國民黨不讓總預算通過，拒絕協商又拒絕審查，他是在捍衛國家預算，此後立法院應該恢復理性，以對話代替對抗，「希望極端的杯葛不要再來」，不要讓人認為立法院是亂源。

立法院長游錫堃指出，今年度5兆元的國營事業預算依法應在去年11月底完成審查，卻延宕1年，12月10日才通過，嚴重違反全國人民付託，身為立法院長感到羞愧，代表立法院向國人道歉。23日朝野能各退一步，他感到安慰。

臨會處理修憲案 要再協商

朝野協商達4點結論，總預算案回復委員會審查，外交、司法與經濟等下周原輪由民進黨籍召委主審的委員會，禮讓給國民黨召委排審；各委員會12月30日前完成預算案審查，送交財政委員會彙整，並於臨時會後續協商、表決處理。

另外，針對財政委員會爾後研擬年度之中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表─營業及非營業部分）審查日程時，民眾黨建請先進行相關協商，納入審查日程草案，以確定其合理時程，俾供遵循。

至於臨時會議程，國民黨立委林為洲主張，屆時應專心處理預算案。柯建銘則主張，屆時要再處理修憲案，朝野共識待召開臨時會再協商。

柯挨批以戰逼和 居心不良

柯建銘指出，朝野協商確定下周就完成初審，明年1月28日以前把總預算完成3讀，大家都各退一步，「由我們提出復議案才能解套」。

國民黨立委曾銘宗說，國民黨是因抗議行政不中立與行政部門藐視國會而延遲排審預算，是朝野政治攻防的一部分，柯建銘惡意扭曲、以戰逼和陷害在野黨，居心不良。

時代力量黨團總召邱顯智表示，兩大黨惡鬥差點直接把立法院對於行政權最大監督工具自我閹割，各政黨願意捐棄成見達成協商，避免創造違反憲政體制的前例。

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