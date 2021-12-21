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在野黨齊轟 立院成圍事小弟 蔡政府獨裁又跨大步

記者劉宛琳、吳亮賢／台北報導
台灣行政院的民進黨立院黨團21日以人數優勢，把總金額高達新台幣2兆2620億元的2022年中央政府總預算案，自委員會抽出逕付二讀。引發爭議。民進黨立院黨團總召柯建銘昨反批國民黨什麼都反對，「民進黨可以不自力救濟嗎？總預算可以不過嗎？」(記者曾吉松╱攝影)
台灣行政院的民進黨立院黨團21日以人數優勢，把總金額高達新台幣2兆2620億元的2022年中央政府總預算案，自委員會抽出逕付二讀。引發爭議。民進黨立院黨團總召柯建銘昨反批國民黨什麼都反對，「民進黨可以不自力救濟嗎？總預算可以不過嗎？」(記者曾吉松╱攝影)

民進黨立法院黨團21日在立法院院會將明年度中央政府總預算案公務預算部分逕付二讀，交付協商後，國民黨立院黨團表示，這完全破壞民主機制，創下立法院最惡劣的先例，「這不是民主獨裁，什麼才是獨裁？」

國民黨團表示，立法院全面改選以來至今第十屆，近30年來經歷多次政黨輪替及朝小野大等政治局面，在國民黨掌握國會多數時期，不論遇到多大的政治難題，從未做過、也從未想過要將總預算案由委員會抽出逕付二讀，「這不僅是對國會的不尊重，也是對立法院各委員會的不尊重、更是對民主機制的踐踏，民進黨口口聲聲說的『委員會中心主義』又到那裡去了？

國民黨團指出，中央政府總預算逕付二讀，完全剝奪立委及在野黨委員監督預算的職權，民進黨已經把立法院當立法局，現在根本就想把立法院當成行政院的「禁臠」、「圍事小弟」，這是中華民國國會史上最黑暗的一天，蔡英文政府向「民主獨裁」又跨出歷史性的一大步。

國民黨團表示，蔡英文執政五年多來，民進黨團柯建銘總召不斷在立法院創下各項議事惡例，最近主導「地制法」修法，企圖讓新竹縣市合併，升格為直轄市，目的只為讓民進黨新竹市長林志堅任滿後繼續連任，接著又將尚在審議的中央政府總預算案，由委員會抽出逕付二讀，是中華民國立法院有史以來最沒有「政治操守」的「權臣」，「立法院還要被柯建銘糟蹋到何時？」

國民黨團也質疑立法院長游錫堃，為何不親自主持院會？「放任副院長蔡其昌如此為虎作倀，作踐立法院、作踐立法院職權，更是作踐您自己。」國民黨團要求游錫堃應立即召集朝野黨團協商，解決當前政治爭議及僵局，維持立法院長該有的議事中立。

時代力量黨團表示，民進黨團的做法，不僅剝奪相關委員會審查預算的程序，違反「委員會中心主義」，也排除有關機關首長於委員會審查總預算時列席報告，讓立委預算審查的可能性。

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