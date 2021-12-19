反萊豬未過 藍喊話：蔡要說到做到 2年內台灣加入CPTPP

反萊豬公投未過關。（本報資料照片）

公投 落幕，四大公投包括反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁及重啟核四皆「不同意票」高於「同意票」。國民黨台北市議員羅智強今天在臉書 向蔡英文 總統喊話，「蔡英文加油！說到做到！」羅智強說，「反萊豬公投已被否決，我們只有三個期待，2年內台灣加入CPTPP、2年內台灣加入CPTPP、2年內台灣加入CPTPP，期待台灣人民萊豬吃的值得。」

針對公投投票前一天，總統府發言人張惇涵在臉書提到，公投案的法律效力，形同兩年的冰凍，如果反萊豬公投案通過，CPTPP的11個會員國不會等台灣兩年，也不會延後審查中國和韓國加入CPTPP的進程，如今公投結果出來，反萊豬不同意高於同意，公投未過關，羅智強今天在臉書喊話，「蔡英文加油！說到做到！2年內台灣加入CPTPP。」

不過羅智強的臉書貼文一出，湧入數百網友留言，有網友說，「哈哈，沒關係，無法加入，會說是老共打壓」，還有網友說，「這就是本次公投的結果，樂觀其成，執政黨就好好去執行吧！」還有網友說，「日本表示：美萊豬解決了，台灣想加入CPTPP就要進口核食，不然讓中國先加入你台灣就別想加入了動作要快.....。」