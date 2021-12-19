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呂秀蓮：王力宏事件爆發 讓年輕人沒興趣投票

記者李承穎／台北19日電
前總統呂秀蓮19日就公投的過程及結果表示，民進黨沒收了公投，背叛了民主、背叛了民進黨的初衷非常痛心。（記者黃義書／攝影）
前總統呂秀蓮19日就公投的過程及結果表示，民進黨沒收了公投，背叛了民主、背叛了民進黨的初衷非常痛心。（記者黃義書／攝影）

台灣四案公投昨天落幕，但投票率僅四成左右，前副總統呂秀蓮說，她長期推動公投，這次國民黨是進步的，但民進黨阻礙公投是退步了，兩黨執政和在野的立場都不一樣，提醒是非道德標準一致，「昨天怎麼這麼巧，王力宏事件爆發了，大概年輕人沒興趣投票」，如果王力宏都會突然真面目出現，她想警告所有政治人物沒有永久執政機會，一個政黨永久執政是人民之禍不是福。

呂秀蓮今參與「1218公投結果對未來政局影響」座談會，彰化縣前縣長卓伯源、國民黨立委江啟臣、中選會前主委陳英鈐和台大政治系教授王業立等人參與討論，並由中華民意研究協會理事長黃旻華主持，呂秀蓮在結論時提到「王力宏事件爆發，讓年輕人沒興趣投票」，化解現場嚴肅氣氛，讓眾人都笑了。

呂秀蓮說，不要執政就有執政利益考慮，不要在野就爭奪政權，政治需要更多道德標準堅，這次最大遺憾是人民都不清楚公投內容、利弊得失，兩黨都各取所需，老百姓無從判斷，建議1922公益廣告不要再浪費資源叫民眾戴口罩、洗手，台灣人民沒這麼笨，如果針對四項公投客觀呈現內容，公投更能彰顯民意，1922未來要向跟全民說服提升台灣真民主，不是假民主，不要再用過去愚民、民粹政治。

呂秀蓮說，她認真提出台灣和平中立的1萬份連署書後，民進黨馬上用多數優勢將公投跟大選脫鉤，仍記憶猶新，這次公投後，立委應提出公投法全面修正，以昨天公投的失敗，喚醒大家認真思考完善的公民投票案，這次兩黨都把問題過於簡化，太不負責任、太過政治化，真正加入黨籍的民眾只有6%，其他全部不屬於任何政黨，我們為何要被政黨綁架？

呂秀蓮說，萊豬雖然沒通過，影響國際因素不大，但美國看穿民進黨，若不約束的話就會看出民進黨假民主地方，例如行政院政委唐鳳在民主峰會一半畫面被換掉，不是台灣、中國地圖標示顏色不同，而是說全亞洲民主最棒地方是台灣，把日本、韓國都排在之後，自我吹捧得罪亞洲其他國家，當然美國國務院馬上叫停。

呂秀蓮說，國民黨不振作團結，中國可能不再冀望國民黨，這次也更認清民進黨，雖然武統是虛張聲勢，但藍綠一定要真正對話、真正團結，否則像這次公投更加撕裂社會， 族群和諧、政黨和解，才能有兩岸和平。

公投 呂秀蓮 民進黨

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