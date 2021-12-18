反萊豬公投未過 美學者：好消息、盼台美簽貿易協定

反萊豬公投未過，美國學者認為對台美關係是好消息。圖為美國與中華民國國旗。（本報資料照片）

反萊豬公投 未過，美國智庫「傳統基金會」亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）說，這是好消息，美方應與台灣簽「真正的自由貿易協定」。

羅曼在推特轉發有關台灣四大公投結果的報導並指出，這是好消息，所以應該開始動作了，與台灣簽真正自貿協定，而非框架，也不是夥伴關係，而是一項全面性的協議。

智庫「亞洲協會政策研究中心」副主任、前美國代理貿易副代表柯特勒（Wendy Cutler）也推文寫道，反萊豬公投未能獲得多數票的情況下，終於拋開雙邊關係中存在已久的刺激因素，並能繼續強化美國與台灣在供應鏈 、科技等領域的經濟關係。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）告訴本報，反萊豬公投未過關，對於美台貿易談判是正面訊息，這將為相關討論增加能量，也有助於台灣的形象。

針對反萊豬公投結果，美國在台協會（AIT）一名官員昨以背景說明表示，會持續與台灣針對影響美國食品與農產品出口的議題尋求建設性的互動，如同在雙邊貿易中其他所有項目一樣；美國國務院 一名發言人也以相同說法回應媒體。

根據中選會統計，反萊豬公投同意票為393萬6554票、不同意票為413萬1203票，未達過關門檻，公投未通過。