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台灣四大公投全沒過 投票率4成1

記者鄭媁／台北報導
台灣四大公投18日投票，投票率低迷，許多投開票所人潮冷清。記者林俊良／攝影
台灣四大公投18日投票，投票率低迷，許多投開票所人潮冷清。記者林俊良／攝影

台灣四大公投結果18日揭曉，重啟核四、反萊豬、公投綁大選及珍愛藻礁公投案，投票率皆為四成一，不同意票數均多於同意票數，中選會昨天宣告，四項公投案皆為不通過，委員會議將在12月23日審定並公告投票結果。

4大公投結果 製表／記者整理
4大公投結果 製表／記者整理

首度公投與選舉脫鉤辦理

這次是台灣首度將公投與選舉脫鉤辦理。台灣時間18日下午4時開票之初，四案同意票數微幅領先，直至開票後40分鐘，不同意票逐漸超越，差距開始擴大，近晚間6時，公投結果已大致底定。

中選會18日8時20分完成開票作業，重啟核四公投同意票為380萬票、不同意票426萬票；反萊豬公投同意票為393萬票、不同意票為413萬票；公投綁大選同意票為395萬票、不同意票為412萬票；護藻礁公投同意票為390萬票，不同意416萬票。四案結果皆為不通過。

兩年內同一事項不得重提

根據「公民投票法」規定，公民投票案不通過者，中選會要在投票完畢7日內公告公投結果，並通知提案領銜人；公告公投結果起兩年內，不得就同一事項重行提出。

據統計，今年全國性四公投案，投票率皆落在41%；而2018的10項公投投票率約為55%。公投案同意門檻，至少要超過495萬6367票。四案公投的同意票數皆未突破400萬票，且不同意票全數多於同意票數。

北、桃同意皆高於不同意

在六都方面，台北市、桃園市四案同意票皆高於不同意票；台南市、高雄市四案不同意票多於同意票；新北市僅有重啟核四的不同意票多於同意票，其他三案都同意票較多；台中市則僅有公投綁大選一案的同意票略高於不同意，其他都不同意票較多。以各縣市投票率來看，投票率最高的為台北市，逾四成七；金門縣投票率則最低，僅一成八。

針對重啟核四公投，藍營執政的新北市、宜蘭縣，不同意票數皆大幅領先同意票，新北不同意占五成一、同意占四成八；宜蘭不同意占三成七、不同意占六成二；澎湖縣同意票僅比不同意票多出三票，十分膠著。

而護藻礁公投，有五成三桃園市民同意遷離三接站，多於四成六不同意。

中選會本次設置368個選務作業中心，開設1萬7479個投開票所，動員26萬名選務人員。中選會主委李進勇表示，感謝全國人民「頭家」，完成人民作主的公投，再次證明選務團隊有能力且值得信賴。

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公投 投票 開票

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