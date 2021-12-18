我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

李安、張國榮曾提攜 王力宏優質招牌崩毀僅一夕間

路透：台灣4大公投未過 在野黨遭遇重大挫折

中央社台北18日綜合外電報導
四大公投案開票結果陸續出爐，估計四案全都不會通過，蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影
四大公投案開票結果陸續出爐，估計四案全都不會通過，蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

包含可能影響台美關係與台灣能源安全的4大公投今天開票，4案皆未過關。路透社今天報導，對於將本次公投視為對政府不信任投票的在野黨來說，這個結果是個重大挫折。

路透社報導，台灣舉行公投之際，北京正加強對台施壓，兩岸緊張局勢也持續升高。

台灣主要反對黨國民黨因難以擺脫與中國太過親近的指控，去年在總統大選與立委選舉中慘敗。

報導稱，4大公投中爭議最多、也最受關注的兩個問題包括「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，以及「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」。

台灣政府已於去年批准萊豬進口，希望藉此消除與最重要盟友美國簽訂自貿協定的絆腳石，並證明台灣是個可靠的合作夥伴。

針對三接遷離問題，蔡英文政府則說，天然氣接收站可確保台灣半導體產業的能源供應，未來計畫將相關設施遷至離岸更遠的地方，以盡量減低對藻礁的影響。

公投結果與政府的希望一致。4案全數皆未過關，但投票率不高。

公投若要通過，台灣至少需要25%、相當於495萬6367名合格選民投下同意票。

本次4項公投中，「不同意」的票數都超過400萬票，皆超過投下「同意」的票數。

公投結果揭曉後，國民黨主席朱立倫坦言，這個結果「不理想」，他身為黨主席要向全體國民黨表達歉意。

公投 國民黨 藻礁

上一則

台灣四大公投國民黨皆輸 朱立倫自責努力不夠

延伸閱讀

台灣四大公投國民黨皆輸 朱立倫自責努力不夠

台灣四大公投國民黨皆輸 朱立倫自責努力不夠
四大公投 綠寄望「北票南補」 藍嗆太樂觀

四大公投 綠寄望「北票南補」 藍嗆太樂觀
公投催票 藍喊團結對抗鴨霸政府 綠大打「兩岸牌」

公投催票 藍喊團結對抗鴨霸政府 綠大打「兩岸牌」
黑白集／防疫旅館不防疫 官忙公投顧不了

黑白集／防疫旅館不防疫 官忙公投顧不了

熱門新聞

舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
駐尼加拉瓜前大使吳進木夫婦（右二、三）接受尼京市長Reyna Rueda（右一）及副市長Enrique Armas（左二）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左一）在場見證。圖／取材自僑委會網站

斷交隔天 台駐尼加拉瓜前大使吳進木獲尼國國籍

2021-12-11 08:59
彭文正。（本報資料照片）

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

2021-12-13 21:39
英特爾執行長季辛格13日搭乘私人專機訪台。(路透)

英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

2021-12-13 14:47
19歲少女羅瑟福德14日下午抵台。（取材自facebook.com/TSA.tw）

19歲少女獨駕飛機環繞世界 快閃台灣喝珍珠奶茶

2021-12-14 07:23

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命