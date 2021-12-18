路透：台灣4大公投未過 在野黨遭遇重大挫折

四大公投案開票結果陸續出爐，估計四案全都不會通過，蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

包含可能影響台美關係與台灣能源安全的4大公投 今天開票，4案皆未過關。路透社今天報導，對於將本次公投視為對政府不信任投票的在野黨來說，這個結果是個重大挫折。

路透社報導，台灣舉行公投之際，北京正加強對台施壓，兩岸緊張局勢也持續升高。

台灣主要反對黨國民黨 因難以擺脫與中國太過親近的指控，去年在總統大選與立委選舉中慘敗。

報導稱，4大公投中爭議最多、也最受關注的兩個問題包括「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，以及「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁 海岸及海域？」。

台灣政府已於去年批准萊豬進口，希望藉此消除與最重要盟友美國簽訂自貿協定的絆腳石，並證明台灣是個可靠的合作夥伴。

針對三接遷離問題，蔡英文政府則說，天然氣接收站可確保台灣半導體產業的能源供應，未來計畫將相關設施遷至離岸更遠的地方，以盡量減低對藻礁的影響。

公投結果與政府的希望一致。4案全數皆未過關，但投票率不高。

公投若要通過，台灣至少需要25%、相當於495萬6367名合格選民投下同意票。

本次4項公投中，「不同意」的票數都超過400萬票，皆超過投下「同意」的票數。

公投結果揭曉後，國民黨主席朱立倫坦言，這個結果「不理想」，他身為黨主席要向全體國民黨表達歉意。