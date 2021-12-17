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公投結果政府會遵守？柯文哲：民進黨政府不肯回答這題

記者楊正海／台北報導
台北市長柯文哲上午前往金甌女中投開票所投票後受訪。（記者楊正海／攝影）
台北市長柯文哲上午前往金甌女中投開票所投票後受訪。（記者楊正海／攝影）

台北市長柯文哲上午前往金甌女中投開票所投票。媒體問柯文哲，公投結果出來，政府會遵守嗎？有沒有人要負政治責任？柯文哲說，台灣還是要建立一個責任政治文化，公投結果政府要不要遵守？他看現在為止，好像民進黨政府也不肯回答這題。

台北市上午氣溫降低，對於投票率是否樂觀，柯文哲說，還沒到下午不知道，但一般選前資料看起來，應該投票率不是非常高才對。

他說，其實不論投票結果怎樣，投票是國民的權利也是一種義務，所以可以的話，還是盡量來投票 ，表達國民意志力。

柯文哲說，他講過，盡量出來投，第二，不論投票結果怎樣，還是要做一些檢討報告，其實投票常常不僅在結果，還在過程，本來這種重大民生問題是要討論的，但他發現，最後還是訴諸政黨動員、意識形態，所以這些主要政黨，不是要告訴人民怎麼投，更重要是，投完結果怎麼處理。

柯文哲指出，不管是核能、還是藻礁問題，其實這是能源，能源又牽涉到產業政策，其實這是有價值選擇，但更重要的是建立在科學基礎上討論，但他覺得整個過程當中，都沒在處理，所以國家政治文化，還是要再進步，今天重點不是投票結果，重點是投票結果出來，怎麼處理核能問題，這才是大問題。

柯文哲指出，身為台北市長，有些政策還是有看法，其實2025的能源計畫，到現在為止，有哪個專家或學者願意出來替蔡英文總統2025能源政策背書？再生能源20%要怎麼達到？核能12%退場怎麼補上去，這都要講清楚，政治不是喊口號，政治核心是執行力，台灣社會還是有很多要去努力的。

投票 柯文哲 公投

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