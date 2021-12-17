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吳釗燮接受外媒專訪 批北京威權體制破壞穩定與和平

記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮表示，面對中國的軍事恫嚇，台灣將持續加強自主防衛能力及發展不對稱戰力。（本報資料照片）
外交部長吳釗燮表示，面對中國的軍事恫嚇，台灣將持續加強自主防衛能力及發展不對稱戰力。（本報資料照片）

外交部長吳釗燮接受外媒專訪指出，中國大陸威權體制已對自由民主陣營的價值觀構成嚴重威脅，破壞世界的穩定與和平；他並說，相信如果中國走上民主改革的道路，中國人民一定會受益匪淺。

吳釗燮表示，面對中國的軍事恫嚇，台灣將持續加強自主防衛能力及發展不對稱戰力。

外交部今早發布新聞稿指出，吳釗燮接受義大利「共和報」書面專訪，訪談內容已於17日以「面對中國威脅，台灣位於捍衛民主之前線」為題刊出。

吳釗燮指出，中國大陸領導人習近平於中共建黨百年的演說充斥情緒性民族主義論調，其威權體制已對自由民主陣營的價值觀構成嚴重威脅，破壞世界的穩定與和平；台灣面對中國的文攻武嚇，位處對抗威權主義的前線，是民主陣營最重要的一道防線，台灣將堅定致力捍衛民主及自由。

吳釗燮說，歡迎「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）及日美澳印「四方安全對話」（QUAD）對台海和平的關切，並期盼與理念相近國家持續深化夥伴關係，共同捍衛自由開放的印太地區及以規則為基礎的國際秩序，以維護區域和平穩定。

吳釗燮接受專訪除了談論中國大陸對台灣及全球民主的威脅，也提及台灣在對抗新冠肺炎疫情，以及在高科技供應鏈等方面對國際社會的貢獻。

另有關中國大陸未來能否成為民主國家，吳釗燮表示，台灣尊重人權、自由與法治，是政治民主及經濟繁榮的成功故事，也證明民主制度與華人文化可以並行不悖；相信如果中國走上民主改革的道路，中國人民一定會受益匪淺。

中國大陸國台辦日前評論台灣的民主制度，吳釗燮在推特發文表示，中國獨裁政權竟然為台灣開示怎樣才能成為真民主，更指導台灣公投要怎麼投，「我真的啞口無言」。

義大利 疫情 供應鏈

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