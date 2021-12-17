彭博：台灣「萊豬」周末公投 考驗美台關係

台灣18日針對「反萊豬」等四大議題舉行公民投票，在野的國民黨呼籲民眾投票支持，與執政的民進黨呼籲投反對票的立場壁壘分明。(路透)

彭博資訊報導，台灣18日針對四大議題舉行公投 ，公投結果可能引燃台美已悶燒十年的貿易紛爭，對美台關係形成考驗。

台灣18日的公投涵蓋四大議題，涉及能源政策（「重啟核四」）、環境保護（「珍愛藻礁」）、公投法規（「公投綁大選」），以及貿易（「反萊豬」）。兩大政黨對公投四案的立場壁壘分明，執政的民進黨 全部反對，主要在野黨國民黨則全部支持。

報導指出，四大公投案中，最令台北和華府當局憂心忡忡的，就是「反萊豬」案，民眾將投票決定，「是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品」。

彭博說，這項公投結果若是「贊成」禁止進口萊豬，台灣總統蔡英文將陷入兩難處境：遵照人民意志，但可能觸怒美國這個最重要的政治與軍事支持者；或持續對美豬敞開大門，但冒著民進黨在明年地方選舉遭選民用選票修理的後果。

萊克多巴胺是一種飼料添加物，在中國大陸、歐盟等地已禁用，但許多美國豬農至今仍用來助長豬隻生出瘦肉。數十年來，美國一直催促台灣開放進口內含萊劑的豬隻（即所謂「萊豬」），指稱台灣的禁令是阻撓台美簽署雙邊自由貿易協定的最大障礙。

蔡政府去年宣布「萊豬」解禁，在國內掀起是否危害食用者健康的激辯。 然而，解禁後，美國豬對台銷售額反而降到1998年以來最低，顯示有關萊豬的負面宣傳引起反感，進而影響台灣消費者和進口商的選擇。

蔡政府呼籲民眾對重啟萊豬禁令說「不」，但最新民調 顯示蔡政府可能面臨挫敗。根據TVBS上周民調，55%的民眾支持恢復禁令，反對者只占33%。