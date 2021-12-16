公投對決 18歲「首投族」將成壓垮蔡政府的稻草？

今年有48萬多名首投族，投票動向受關注。（記者胡經周／攝影）

台灣的四大公投 藍綠對決將在18日投票，今年有48萬多名首投族，動向受關注。台灣民意基金會董事長游盈隆觀察，年輕人這次「選擇站在蔡英文 總統的對立面」，他直言這群僅占選民總數2.4%的年輕人，可能會意外成為「壓垮民進黨政府的最後一根稻草」。

游盈隆在臉書貼文分析四大公投，他提到2020年總統大選時，「20-34歲選民」有66%將票投給蔡賴配，是817萬票的重要來源，想不到這次公投同樣年齡層的選民，絕大多數站在蔡英文的對立面。

有大學教師說，公投被操作成藍綠對決，惹年輕人反感。在台中讀書的大一學生Dean說，他已買好火車票，珍惜第一次投票權。藍綠青年軍在街頭宣講時，都發現藻礁 公投支持度高，這是年輕人會主動關心的議題，以保護瀕絕動物如石虎來舉例，大家都聽得懂，不要等藻礁被破壞來才要復育。

台灣民意基金會根據11月下旬全國性民調，「20-34歲選民」在四大公投的傾向，反萊豬公投有54.2%同意，41.2%不同意，4.6%其他；珍愛藻礁公投有46.7%同意，35.7%不同意，17.7%其他；公投綁大選有56%同意，38.7%不同意，5.3%其他；重啟核四有57.5%同意，39.4%不同意，3.1%其他。

對於多數年輕人在四項公投立場上選擇「四個同意」，而不是「四個不同意」，游盈隆直呼「這是耐人尋味的現象」。接著游列出「大學及以上教育程度者」四項公投的意見傾向，除了重啟核四，多數「大學及以上教育程度者」選擇站在蔡政府的對立面，游盈隆指出，原因可能和蔡政府和民進黨採取較浮誇的說服方式有關。

民進黨如何採取較浮誇的說服方式？游舉例，首先，蔡英文在臉書貼文「這次的美豬公投，大家都在看台灣是否和國際同行，這關如果沒過，台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境」，對於蔡的論述游直批「典型的推論太過、扯太遠」。

其次，高雄市長陳其邁曾在晚會上大呼「四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」，游認為大打中國牌是典型的不相干，反而會激起反對聲浪。

另蕭美琴為了反萊豬公投特地拍影片，但游認為蕭和蔡英文一樣避談萊豬、改稱美豬，「給人魚目混珠的感覺，反而是一大敗筆」。