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台桃園防疫旅館爆群聚 8人確診 春節防疫加嚴

記者謝承恩、朱冠諭、曾增勳、楊湛華／綜合報導
八名確診案例皆住在桃園某防疫旅館，台指揮中心判定其中四例是群聚感染，桃園衛生局派出大批消毒人員清消，並協助撤離人員至集中檢疫所。記者曾吉松／攝影
八名確診案例皆住在桃園某防疫旅館，台指揮中心判定其中四例是群聚感染，桃園衛生局派出大批消毒人員清消，並協助撤離人員至集中檢疫所。記者曾吉松／攝影

北市防疫旅館群聚案未明朗，又爆出桃園防疫旅館群聚事件。台指揮中心16日公布，桃園某防疫旅館從11日起開始擴大匡列與回溯調查，八名境外移入案例，有六人住在同一層，桃園市長鄭文燦直言「很不尋常」；經病毒基因序列確定同住六樓的四人同染Delta，指揮中心判定為旅館群聚事件。

全台防疫旅館大體檢

該防疫旅館已從前天起開始清空，移出179名房客至集中檢疫所，同時啟動全台防疫旅館大體檢。桃園某防疫旅館指摽案例為案16851，是40多歲台灣男性，11月20日自中國入境，按規定完成14日檢疫，在最後七天自主健康管理期滿、12月11日進行公費快篩確診，Ct值19.2。

個案於自主健康管理期間接觸人員不多，為追感染源，才回溯至防疫旅館。桃園市衛生局匡列與案16851相關的37名飯店員工、16名社區接觸者，採檢結果均為陰性。

衛生單位採檢321人，整棟防疫旅館含指標個案有八名境外移入確診案例，與指標案例同住在六樓的還有五人確診，經基因定序比對，指標個案與其中三人定序結果完全相同，待判定哪一例為感染源後，其餘三人將改列為本土案例。除了六樓有六人，五樓與八樓各有一人確診，目前等待定序結果，釐清有無關聯。

陳時中認「環境感染」

指揮中心指揮官陳時中表示，目前判定桃園防疫旅館群聚事件，應為「環境感染」，理由有二：一為旅館員工PCR結果都為陰性，二為六樓的六名確診者都從不同地方入境、沒有親友關係，因此判定旅館感控不實，環境感染機率最大。桃園市衛生局調閱監視錄影畫面，初步未看到隔離者有不當接觸。

完成病毒基因定序的四名確診者，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，指標個案應該不是感染源，應該是12月3日自越南入境的40多歲台籍男性（案16768），Ct值25.4，他是所有案例中最早發病的，推測是他傳染給其他個案。

春節專案篩檢改六次

春節專案自14日啟動，返鄉台人已陸續進入防疫旅館檢疫，此次防疫旅館群聚事件，讓台灣疫情增添變數。避免防疫旅館成感染溫床，指揮中心昨天啟動「四大強化作為」。

首先，包括春節檢疫三大方案14天、10加4、7加7等三方案檢疫措施，全數增加篩檢次數至六次；加強查核返家居家檢疫者，違規一律「加重罰」。

其餘三項作為，全數針對防疫旅館，將委請感控專家查核防疫旅館、檢視旅館空調換氣、檢疫期間有症狀均採PCR採檢。

桃園防疫旅館爆群聚。(製表／醫藥組)
桃園防疫旅館爆群聚。(製表／醫藥組)

旅館 防疫 陳時中

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