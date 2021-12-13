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蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

記者王聖藜、林巧璉／台北14日電
彭文正。（本報資料照片）
彭文正。（本報資料照片）

資深媒體人彭文正為確認總統蔡英文博士學歷真偽，向法院興訟，他不滿台北地方法院法官張詠惠未實質審理將案件駁回，求償200萬台幣（約7.1萬美元）。彭文正說，他受到枉法裁判，誹謗罪被檢察官起訴之後，他的14歲女兒痛哭失聲了5分鐘，94歲的老母親也因而昏厥，對張詠惠提告，是希望司法能夠改革，稱如果勝訴求償金將捐給司改團體。

彭文正13日透過法庭視訊方式表示，很感謝洪文慧法官准許他在美國加州用視訊模式開庭，彭說，「這是我人生的一大步，也是司法的一大步」，彭還抱怨刑庭法官不讓他用視訊開庭。

彭透過視訊表示，他的一連串官司都是因為質疑蔡英文的博士論文不存在而起，張詠惠審案時，沒有開庭、沒有進行闡明義務、沒有閱讀訴訟資料，就程序駁回訴訟，讓刑事、民事官司多走很多路。

張詠惠的委任律師則說，台北地院如何製作、發布新聞稿，與張詠惠完全無關，彭文正無法舉證侵權行為所造成如何的損害，主張張詠惠不必賠錢，也不必登報道歉。

彭文正多次質疑蔡英文博士學位，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在之訴，一審判彭敗訴，二審認為，一審程序有瑕疵，廢棄原判決發回更審，台北地方法院更一審仍由張詠惠承審，案件仍在審理。

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