蔡英文：韓國2012年開放萊牛萊豬 入CPTPP有優勢

總統蔡英文。記者莊祖銘／翻攝

台灣總統蔡英文 晚間指出，就在今天，韓國政府宣布申請加入CPTPP，此時，台灣絕對有更大的迫切性，接軌國際標準；她並說，韓國早在2012年就依循國際標準，開放萊牛萊豬進口，現在有相當大的優勢，加入CPTPP。

台灣與中國相繼宣布申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，韓國財政部首長今天表示，為讓出口組合更多樣化，首爾方面已展開加入有11個成員國的CPTPP程序。

蔡英文晚間透過臉書指出，今天韓國政府宣布申請加入CPTPP。此時此刻，台灣絕對有更大的迫切性，接軌國際標準，加入CPTPP。

她說，一直以來，台灣與韓國在許多產業上競爭激烈，誰先加入CPTPP，誰就更早取得關稅與投資 優勢。雖然台灣在今年，比韓國更早申請加入CPTPP，但是韓國早在2012年就依循國際標準，開放萊牛萊豬進口；多年遵守國際標準的韓國，不僅國內從未傳出食安事件，現在也有相當大的優勢，加入CPTPP。

蔡英文指出，不論是韓國、日本或台灣，想要在國際貿易取得更大的競爭優勢，就必須符合全球經貿的遊戲規則。

蔡英文說，現在，11個CPTPP會員國都有開放美豬進口，也都會觀察台灣是否有決心，進一步開放美豬進口，加入更高標準的區域貿易協定。

蔡英文再次強調，台灣是出口貿易導向的國家，今年的出口額創歷史紀錄，經濟成長率即將來到11年新高，CPTPP對台灣經濟的重要性不言而喻。

此外，蔡英文也說，不只是CPTPP，還有美國預計明年推動的印太經濟架構（Indo-Pacific economic framework），台灣也要積極爭取參與。現在台灣若推翻今年初進一步開放美豬的政策決定，可能失去的就是參與國際經濟新架構的關鍵機會。

她說，當全球供應鏈改變，台灣經濟正在起飛，絕對不能在這時候停下來。這周六就是公投，請大家一定要回家投票 ，投下4個不同意，讓台灣貿易打進國際。