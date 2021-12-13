台灣公投在即 侯友宜千字文引熱議 藍綠各自解讀

新北市長侯友宜針對公投在臉書發出長文，藍綠民代對此各有不同解讀。圖／擷自侯友宜臉書

台灣公投 倒數，新北市長侯友宜 今晚在臉書發出長文，表達自己對公投的態度，他認為公投不應淪為填鴨式圈叉題，該就事論事，怎麼演變成對人不對事、非友即敵？搞得像選舉一樣的對立、衝突，「人民都厭煩了，都累了」。藍營民代有人認為侯友宜是在委婉表示「四個都同意」，另也有人覺得侯友宜的態度是尊重投票 結果，綠營民代則認為，侯友宜身為新北市長，不應迴避核能、三接議題，應該正面表態。

新北市議員蔡淑君認為，侯友宜雖然沒有表態，但他是100多萬票選出來的市長，民眾應該還是想聽見他的意見，侯在這篇文章內寫得比較含蓄，但其實侯友宜就是「四個都同意」，自己還是希望他能夠更明確的表態。

新北市議員陳偉杰指出，侯友宜這篇文章是要告訴大家自己沒有立場，他身為新北市長，很多事情都不是這個位置能決定的，所以除了反萊豬之外，其他三題都會尊重投票結果、尊重民眾選擇。

陳偉杰表示，侯友宜應該是希望藍、綠兩黨在為自己支持的政策辯護時，能夠理性思考、冷靜下來，個別討論不同的公投議題，不要為了選舉，製造對立感。

新北市議員張志豪說，公投案中的重啟核四、三接兩案都與新北市民有關，像新北若加上核四廠就有三座核能廠，侯友宜不應該迴避，這題不是選擇題，也不是圈叉題，是一個「直接」的題目。

張志豪表示，這篇文章並無明確表態，侯友宜不應該用千字文帶過一切，他身為新北市長，有重責大任要保護市民，沒有迴避的空間，希望侯友宜公開說市民說清楚自己的態度。