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民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

編譯張君堯／綜合報導
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

美國總統拜登（Joe Biden）上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但媒體消息指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。

路透報導，知情人士透露，唐鳳的這張投影片出現大約一分鐘後，引起美國官員的「驚愕」。據悉，唐鳳演講所使用的彩色地圖為南非非政府組織「CIVICUS」根據世界各國公民權利開放程度進行排名的，台灣在圖上被塗成綠色、成為唯一被標示為「開放」的地區，而包括美國數個盟友和夥伴在內的其他國家或地區則被標為「封閉」、「壓迫」、「阻礙」或「縮小」，中國、寮國、越南和北韓更被塗成紅色、標示為「封閉」。

就在幾分鐘後，當主持人請唐鳳發言時，畫面已經消失、只剩下聲音以及一張寫著「台灣數位部長唐鳳」的字卡，畫面後來還出現免責聲明宣稱「在此表達的任何意見都屬於個人，不一定反映美國政府的觀點」。一位消息人士告訴路透，唐鳳秀出的地圖在美國官員中引起「騷動」，白宮國家安全委員會更憤怒地聯繫國務院。據悉，華府甚至為此向台灣提出抗議，台灣政府也對唐鳳畫面被剪感到憤怒。

消息人士稱美國的舉動為「反應過度」，因為地圖本質上並不是關於國界的，但國家安全委員會也很生氣，因為這張投影片沒有出現在峰會前的文稿試行版中，消息人士談到白宮的反應時還提到「他們窒息了」。

白宮沒有發表正式評論，但國務院表示稱螢幕共享的「混亂」導致畫面被卡是個「無心之過」（An Honest Mistake），一位發言人表示「我們重視唐部長的參與，這展示台灣在透明治理、人權和打擊虛假消息問題上的世界級專業知識」。

白宮 國務院 拜登

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